馮小剛、章子怡等多名內地藝人 接連退出持股公司

內地直播帶貨「一姐」薇婭因逃稅遭重罰後，內地掀起查稅風暴，多地相繼要求藝人主播等自查，年底前糾正涉稅問題。在此之際，內地傳媒報道，著名導演馮小剛、男星張國立、歌手汪峰、女星章子怡等多名藝人紛紛有所動作，接連退出持股公司。

娛樂圈稅收風波接連來襲，據報明星正在緊急調整自己的商業版圖。

北京上海等多地要求藝人主播 年底前自查糾正涉稅問題

內媒引述天眼查App顯示，近日新影佳映（新沂）電影文化發展有限公司發生工商變更，原股東汪峰、章子怡、海清（本名黄怡）等退出該公司股東行列；退出前分別持股2.25%。目前，汪峰與妻子章子怡關聯公司僅剩一家。

另外，近日深圳凱華聯誼文化投資有限公司亦發生工商變更，張國立、馮小剛 、王忠磊 、王忠軍等退出股東行列，同時王忠軍不再擔任董事職位。報道又稱，海口樹獲企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）發生工商變更，演員賈乃亮及其姊賈珊退出合夥人行列，新增合夥人蔡巧、趙紅岩。同時，該企業執行事務合夥人由賈珊變更為趙紅岩。

資料顯示，內地目前有超過9700間藝人經紀相關企業，名稱有「工作室」字眼的數量超600間，其中個人獨資企業和個體工商戶佔比達99.5%。

與此同時，近年內地藝人經紀相關企業註銷量增長明顯，截至昨天（21日），以工商登記為準，今年已有1000多家藝人經紀相關企業已註銷。

【薇婭被罰】明星主播如何偷逃稅？皆涉這一「稅收窪地」

內媒評「直播一姐」薇婭偷逃稅被罰逾13億 釋信號促進共同富裕

責任編輯：林佩怡

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