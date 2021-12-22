【內地疫情】西安現社區傳播 全市小區封閉式管理

在陝西西安，新冠肺炎疫情持續擴散，昨日新增52宗本土確診病例，本輪累計有143宗本土確診，疫情並外溢至北京、廣東東莞、河南周口沈丘等地。西安方面表示，疫情防控形勢複雜嚴峻，特別是在封控區外發現陽性病例，已經出現社區傳播。

西安疫情防控措施升級，倡導市民非必要不離市，全市小區、單位實行封閉式管理，並暫停全市長途客運班線，非生活必需場所暫時停業；全市3574間中小學等停課。同時，西安計劃明（23日）啟動實施新一輪全員核酸檢測。

市民非必要不離市 中小學停課

值得注意，經基因測序，西安本輪疫情由Delta變種病毒引起。在西安本土傳播中，較為清晰的傳播鏈有三條，但Delta變種病毒如何從入境航班傳播出來仍未得知。

西安今日（22日）召開疫情防控新聞發布會，據相關負責人，倡導全體市民非必要不離市，有特殊原因需離開西安的，除了持有48小時核酸檢測陰性證明外，還要提供單位或街道證明及相關的審批手續。

當地宣布，暫停全市長途客運班線，運送市民生活和防疫物資的貨運車輛則可以通行。出租車（的士）、網約車不得進入中高風險地區，也不得出市區運營。

較早前，火車站防控已升級，從西安火車站、西安北站乘車離開人士，除必須持有48小時核酸檢測陰性證明及一碼通、政務碼、行程碼綠碼外，黨政機關、國有企事業單位人員需持單位出具的必要離開公函及主要負責人審批手續；其他人員需持街道辦、鄉鎮出具的公函，及主要負責人審批手續。

【內地疫情】陝西增53本土確診 到西安各火車站乘車需持公函

非生活必需場所暫時停業

另外，在發布會上，相關負責人介紹，西安加強社會面的管控，大幅減少人員流動。除防疫需要和民生保障以外，非生活必需場所暫時停業。與居民生活密切相關的超市、便利店、醫療機構正常營業。倡導非接觸性配送。暫停堂食；暫停舉辦大型會議、活動、論壇、培訓、演出、展銷、促銷等活動；暫停遊園、廟會、集市、民俗、廣場舞等群眾性活動。黨政機關、企事業單位和社會組織疫情防控期間，可實行彈性工作製或居家辦公，鼓勵企業採取靈活用工，推行在家、線上辦公。

同時，封控區嚴格實行「足不出戶、服務上門」。全市小區（村）、單位實行封閉式管理，每戶家庭每兩天由1人外出採購生活物資，其他成員除防疫、城市運轉保障、居民生活密切相關行業工作外，一般不外出，外出需持單位、社區開具的證明。加強農村地區人員排查管控，嚴格對外來人員尤其中高風險地區來返人員的排查登記，查驗48小時核酸檢測陰性證明。

孫春蘭赴西安調研：疫情防控形勢嚴峻複雜

【內地疫情】國家衛健委：西安、東莞疫情續發傳播風險較高

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁