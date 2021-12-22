內地元宇宙商標超過7000個 餐飲搶註引批評

中國元宇宙相關商標註冊已經超過7000例，除了科技大廠、汽車、娛樂產業外，近期也有餐飲業、清潔用品相關企業也搶註商標，引發蹭熱度質疑。

根據AI財經社、21世紀經濟報道，為了預先搶佔元宇宙商機，不少企業在進場投資之前，搶先註冊元宇宙的相關商標。根據內地企業徵信資訊平台啟信寶與天眼查，目前至少已經有超過7000筆與「元宇宙」有關的商標註冊，而且數量還在持續增加。

報道指出，這些公司中，不僅有百度、阿里巴巴、騰訊、字節跳動網絡巨頭企業，也有不少具有規模的科技公司。由於看好元宇宙商機，A股市場的投資人也密切關注這些公司涉及元宇宙的相關業務進展。

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但也有一些餐飲等聯繫較少的行業也出現搶佔商標現象。如奈雪的茶、蜜雪冰城等茶飲品牌，也加入了「元宇宙」大軍，註冊了多個商標。蜜雪冰城坦言並沒有明確的計劃，註冊元宇宙商標只是保護性註冊，為了避免以後可能出現仿冒。

報道分析，快速性消費品領域的競爭非常激烈，為了盡可能讓消費者留下深刻印象，樹立品牌忠誠度，必須注重廣告和行銷手段，盡可能提高產品知名度，培養使用者黏着度。「快速消費品進入元宇宙，本質上仍然是想蹭熱度、做網紅，與技術開發和進步沒有關係。」

元宇宙Metaverse，概念源於小說《雪崩》的科幻概念，現指在XR（擴展現實）、數字孿生、區塊鍊和AI（人工智能）等技術推動下形成的虛實相融的互聯網應用和社會生活形態。不過，有關元宇宙的標準未有定義。

責任編輯：李冰琪