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內地互聯網再現大裁員 電商平台「蘑菇街」傳整體裁員三成

社會熱點 20:01 2021/12/22

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互聯網「寒冬」之中，又一老牌電商公司「蘑菇街」被曝整體將裁員30%。

據界面新聞報道，多位脈脈（實名職場社交平台）用戶12月22日透露，電商平台蘑菇街計劃裁員，其中技術部門將裁掉80%，整體大概裁員30%。

據悉，蘑菇街技術部門調整後只留下30余人，運維部門僅剩三人，產品崗則僅剩兩人。據報道，該公司暫無回應。

一位知情人士透露，裁員情況屬實，整體裁員比例大約在30%左右，但技術部門裁員比例超過一半，並沒有達到80%。一位賬號認證為「蘑菇街java工程師」的脈脈用戶說︰「技術部縮水70%是有的」。

內地互聯網業裁員潮 「大齡」員工急轉行自救

【共同富裕】互聯網大廠取消長短周 有人薪水低萬元有人要搬屋

事實上，2020年4月，蘑菇街就曾裁員14%，根據當時蘑菇街創始人陳琪發給全體員工的內部信顯示，該輪裁員主要對部分業務進行優化調整，裁撤部分因歷史原因遺留下來的業務，尤其是與核心業務電商直播偏離的部門。

老牌電商平台蘑菇街

這次蘑菇街再度傳出裁員，或許跟直播電商市場已被各頭部公司占據有關。蘑菇街早在2016年便開始積極布局直播電商，甚至比淘寶直播還要早，但如今不僅被淘寶直播甩在後，也不如抖音、快手等後來者風光。

蘑菇街成立於2010年，最初以女性購物分享及導購社區著稱。蘑菇街2018年在美國納斯達克上市。

早前騰訊、字節跳動、百度、愛奇藝等互聯網大廠都被爆出裁員二至四成，有分析認為，內地互聯網公司正在經歷近三年來最猛烈的裁員大風暴。

責任編輯：李冰琪

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