自稱留美7年非平民拒配合防疫 西安一女子行拘10日（有片）

西安疫情下防控措施不斷升級，週二（21日）網傳一女子與疫情工作人員發生爭執，期間稱自己在美國待過七年，不是平民百姓，在網上引發關注。西安警方今晚發佈通告稱，對其作出行政拘留10日的處罰。

綜合內媒報道，有網民爆料稱西安交通大學交大一村東門有女子疑拒絕掃當地健康碼，與疫情工作人員發生爭執。小區物業稱，該女子進家屬區時，她前面一位物業工作人員進去未掃碼，保安讓該女子掃碼，女子覺得受到歧視，開始辱罵保安。

網傳視頻顯示，女子正與一男子爭吵，稱「我不是平民百姓，我美國待七年」。該男子回話稱「你待美國去，別到中國來」。

西安市公安局碑林分局今晚發佈通告指，昨晚接報警稱，某小區門口一女子不配合防疫工作，與門口值守保安人員發生爭執。 經查，姜某（女，54歲）對其當晚回家時與小區值守保安人員發生爭執，擾亂公共秩序的行為供認不諱。公安碑林分局依據《中華人民共和國治安管理處罰法》的規定對姜某作出行政拘留十日處罰。

通告還指，希望廣大市民積極配合各相關部門的防疫工作開展，從自身防護做起，嚴格執行社區、場所疫情防控規定。

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責任編輯：袁瑋婧

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