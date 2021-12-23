關乎雙碳和科技戰？中國「稀土航母」出世 國資委持股31.21%

中國稀土集團有限公司今（23日）正式成立。稍早前有外媒引述知情人士指，該集團旨在進一步加強中國在稀土的定價權，避免國內企業之間發生內訌，並利用其強大影響力削弱西方主導關鍵技術的努力。

國資委持股31.21%

據央視財經報道，中國稀土集團是由中國鋁業集團有限公司、中國五礦集團有限公司、贛州稀土集團有限公司為實現稀土資源優勢互補、稀土產業發展協同、引入中國鋼研科技集團有限公司，有研科技集團有限公司等兩家稀土科技研發型企業，按照市場化、法治化原則組建的大型稀土企業集團。

中國稀土集團將聚焦稀土的科技研發、勘探開發、分離冶煉、精深加工、下游應用、成套裝備、產業孵化、技術咨詢服務、進出口及貿易業務，致力打造具有全球競爭力的世界一流稀土企業集團。

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組建後的中國稀土集團屬於國務院國資委直接監管的股權多元化中央企業，國資委持股31.21%；中國鋁業集團有限公司、中國五礦股份有限公司和贛州稀土集團有限公司分別持股20.33%；中國鋼研科技集團有限公司、有研科技集團有限公司分別持股3.90%。

稀土企業集團化關乎雙碳和科技角力

報道指，實現「雙碳」目標要求、加快推動南方離子型稀土礦的綠色開發和環保治理，已成為行業持續健康發展的關鍵。稀土企業集團化可以更好地集成資源、統等協調、科學規劃、統一實施，科技創新協同，為推動相關問題的逐步解決提供堅實基礎。

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另外，稀土在中美科技角力中有重要價值。電動汽車、智能手機觸控面板、導彈防禦系統甚至匿蹤戰機的零組件，都離不開稀土。報道指出，在新發展格局下，稀土企業集團化經營、集約化發展，

有利於系統深入研究稀土基礎特性和元素本征，加大科研投入，提升稀土終端產品附加值，為稀土產業高質量發展提供技術支撐；

有利於提升稀土新工藝、新技術、新材料的研發應用能力，承擔攻關稀土行業共性難點問題和開展前瞻性研究，提高資源轉化效率和高端應用領域發展成果；

有利於破解稀土產業鏈結構失衡、稀土深加工發展嚴重滯後、新技術新產品應用推廣等制約稀土企業高質量發展難題，進一步暢通稀土產業鏈上下游以及不同領域之間的溝通銜接，集成創新資源，形成創新合力，加速推進科技成果轉化應用，促進高端應用邁上新台階，更好地保障傳統產業提質升級和戰略性新興產業發展。

責任編輯：尹航

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