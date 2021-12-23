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中國稀土集團成立 A股中國鋁業觸及漲停 

經濟脈搏 11:01 2021/12/23

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由中國鋁業等公司組建而成的中國稀土集團有限公司今（23日）正式成立。中國鋁業(601600.SH)觸及漲停，截至11:01，股價報6.68元，漲逾8%，成交713.31萬手，成交額46.38億元，換手率5.45%，最新市值1025.62億元。

中國稀土集團是由中國鋁業集團有限公司、中國五礦集團有限公司、贛州稀土集團有限公司為實現稀土資源優勢互補、稀土產業發展協同、引入中國鋼研科技集團有限公司，有研科技集團有限公司等兩家稀土科技研發型企業，按照市場化、法治化原則組建的大型稀土企業集團。

知識庫：什麼是稀土？

稀土是17種化學元素的統稱，包括鑭（Lanthanum）、鈰（Cerium）、鐠（Praseodymium）、釹（Neodymium）、鉕（Promethium）等。各元素的分佈非常分散，少有可大規模開採的礦源。

稀土被視為重要的戰略資源，對冶金、石油化工、玻璃陶瓷、手機生產、電腦及互聯網設備和農業等行業很重要。科學家近年每6項發明中，就有1項與稀土有關，更有「石油是工業的血液，稀土是工業的維他命」一說

資料顯示，中國的稀土蘊藏量佔全球37%，產量佔全球80%；中國也是美國最大稀土來源地，78%稀土皆由中國入口，次之愛沙尼亞比率僅6%，第三位的法國比率更只有4%，顯示美國極度依重從中國進口稀土。

關乎雙碳和科技戰？中國「稀土航母」出世 國資委持股31.21%

責任編輯：尹航

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五礦 美國 稀土 石油 化學 行業 A股

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