滬指收漲0.57% 中國鋁業漲停

A股滬指周四小幅收升，電力板塊領漲，其行業指數收創逾6年高位。受中國稀土集團成立消息帶動，中國鋁業(601600.SH)漲停，報6.80。

截至收盤，滬指報3643點，漲0.57%，成交額為4,500億元（人民幣，下同）；深成指報14863點，漲0.49%，成交額為6,273億元；創指報3373點，漲0.15%，成交額為2,331億元。滬深兩市合計成交近1.08萬億元。

從板塊上看，綠電、煤炭、豬肉板塊漲幅居前，房地產、EDR概念、雲游戲板塊跌幅居前。

由中國鋁業等公司組建而成的中國稀土集團有限公司今（23日）正式成立。中國鋁業(601600.SH)漲停，股價報6.80元，漲逾8%，成交984.79萬手，成交額64.66億元，換手率7.53%，最新市值1,037.48億元。

中國稀土集團是由中國鋁業集團有限公司、中國五礦集團有限公司、贛州稀土集團有限公司為實現稀土資源優勢互補、稀土產業發展協同、引入中國鋼研科技集團有限公司，有研科技集團有限公司等兩家稀土科技研發型企業，按照市場化、法治化原則組建的大型稀土企業集團。

知識庫：什麼是稀土？

稀土是17種化學元素的統稱，包括鑭（Lanthanum）、鈰（Cerium）、鐠（Praseodymium）、釹（Neodymium）、鉕（Promethium）等。各元素的分佈非常分散，少有可大規模開採的礦源。

稀土被視為重要的戰略資源，對冶金、石油化工、玻璃陶瓷、手機生產、電腦及互聯網設備和農業等行業很重要。科學家近年每6項發明中，就有1項與稀土有關，更有「石油是工業的血液，稀土是工業的維他命」一說

資料顯示，中國的稀土蘊藏量佔全球37%，產量佔全球80%；中國也是美國最大稀土來源地，78%稀土皆由中國入口，次之愛沙尼亞比率僅6%，第三位的法國比率更只有4%，顯示美國極度依重從中國進口稀土。