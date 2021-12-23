中美第一階段貿易協議將到期 中國採購目標完成額不足6成

中美去年1月簽署的第一階段貿易協議即將到期，中國曾承諾兩年增購2000億美元製成品、農產品和能源商品等，但據彭博報道，目前中國的完成額只佔目標的59%左右。

報道指出，外界曾有人寄望中美簽署第一階段貿易協議，可緩和雙邊緊張關係並在一定程度上糾正貿易失衡，但這些目標被證明是「遙不可及」。

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在協議簽訂後的23個月中，中國從美國進口額刷新歷史紀錄，但仍比承諾的水平差一大截。而中國對美進口增幅遠不如疫情導致的出口激增，亦破壞兩國為糾正雙邊貿易失衡所做的努力。報道指出，今年中國對美貿易順差有望創下紀錄新高；而今年1至11月，對美出口比進口高出3,580億美元。

有批評聲音認為，有關購買承諾不現實，新冠疫情亦帶來干擾。另中美沒有撤銷懲罰性關稅措施，導致物價上漲。

不過，美國前駐華大使駱家輝早前表示，除非有清晰的行動轉向信號，即中國就強硬的經濟和貿易政策做出承諾，否則他認為拜登政府很難降低或取消懲罰性關稅。

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中美表示將繼續就貿易協議討論，美國貿易代表戴琪10月表示， 拜登政府將與北京方面直接接觸，以敦促對方落實在貿易協議中做出的承諾。不過，上月中美領導人視像會晤後，貿易問題沒有被提及。目前未知如果沒有達成新協議，明年中國對大豆，飛機、天然氣等產品的進口會有何變化。

責任編輯：林佩怡

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