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【內地疫情】人口約1300萬 西安增63本土確診「封城」限外出

社會熱點 11:41 2021/12/23

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內地昨日（22日）新增100宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔71宗，其中63宗在重災區陝西西安市。由於疫情形勢嚴峻，有近1300萬人口的西安今日（23日）零時起進入「封城」狀態，全市小區單位實行封閉式管理，長途客運班線暫停，非生活必須場所停業，學校停課。

第二輪核酸檢測錄127陽性人員

西安早前開展全市第二輪新冠病毒核酸篩查工作，共發現核酸陽性人員127例，已轉運至市定點醫療機構診斷治療。新一輪全員核酸檢測將於今日啟動。

【內地疫情】西安現社區傳播 全市小區封閉式管理

【內地疫情】陝西增53本土確診 到西安各火車站乘車需持公函

為阻斷疫情傳播鏈，西安疫情防控指揮部倡導市民堅持「非必要不離市」，確因特殊情況需離開的，需開具證明，履行相關審批手續。居家隔離期間，每戶家庭每2天可指派1名家庭成員外出採購生活物資，其他家庭成員除參與疫情防控、生病就醫以及急需工作以外，一般不外出。

西安疫情外溢至6市

西安本輪疫情出現多宗外溢病例，分別波及咸陽、延安和廣東東莞、北京、河南周口、山西運城等6市。其中，山西運城市一名53歲貨車司機，曾運送蔬菜到西安的市場，他隨後在對西安返城人員檢測中核酸結果呈陽性。

另據河南省沈丘縣公安局通報，該縣自西安返鄉的4例陽性人員，在流調人員調查時隱瞞相關情況，引起疫情傳播的嚴重危險，沈丘縣公安局決定對4人以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查。

孫春蘭：西安疫情處於爆發期

國務院副總理孫春蘭從浙江紹興趕赴西安，指導疫情防控工作。孫春蘭指，西安疫情由境外疫情引發，目前已擴散到14個區縣，出現社區傳播，疫情處於爆發期，防控形勢複雜嚴峻。強調要爭分奪秒推動各項防控措施落實，盡快切斷傳播途徑、遏制疫情擴散勢頭。

孫春蘭赴西安調研：疫情防控形勢嚴峻複雜

【內地疫情】陝西新增43例本土確診 專家：不排除病例續高位運行

此外，本周六（25日）將有超過13萬名考生在西安參加碩士研究生考試，長安大學是今次疫情的集中區，涉及考生較多，目前學校疫情得到妥善處置。孫春蘭要求，繼續開展核酸篩查和健康監測，做好環境消毒、生活保障等工作，對密切接觸的考生送考上門，做到應考盡考，確保師生安全和考試安全。 

孫春蘭強調，外防輸入是疫情防控的重中之重，每個口岸城市要對入境、轉運、隔離酒店、定點醫院等環節的閉環防控措施，逐一進行再排查加固，盡快堵塞漏洞，壓實防控責任。

據國家衛健委通報，除了西安，昨日新增的本土確診病例分佈為廣西防城港市4宗；河南周口市2宗，；浙江紹興市1宗；廣東東莞市1宗。另再多2宗本土無症狀感染個案，由河南周口市報告。

責任編輯：易燕丹

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