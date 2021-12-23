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廣電總局要求規避演員爭番位 由聘用合同決定

社會熱點 12:12 2021/12/23

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番位是演員出現在宣傳物料和電影中的排位次序，內地娛樂圈近年流量明星湧現，常出現爭奪番位的「撕番」現象。廣電總局昨日（22日）公示新規，要求規避爭番位現象，一切以聘用合同約定。

據人民日報官博消息，12月22日，廣電總局在官網公示《電視劇母版製作規範》廣播電視和網絡視聽行業標準報批稿。演職人員在電視劇的署名方式、順序、位置等由聘用合同約定，製片人應在與演職人員簽署聘用合同時就署名問題進行溝通和約定，規避爭排位等署名糾紛的發生。

此外，外籍演員或工作人員應添加國籍標註，港澳台演員或工作人員應添加相應區域標註。

本月7日，內地電視劇《雪中悍刀行》官宣定檔，演員表「全員主演」，包括3個領銜主演、3個特別主演、7個特邀主演、8個聯合主演，還有1個特別出演、7個特邀出演和9個友情主演，並列的名字還強調「按姓氏筆劃排序」，只求安撫各方粉絲。

早前由楊紫和吳亦凡主演的《青簪行》等亦有轟轟烈烈的番位之爭。在明星眾多的電視劇裡，製作方絞盡腦汁，在番位排名上費盡苦心，按年齡、按角色名拼音首字母、按演唱順序、按歌曲上線時間、按參演劇集播出時間由近及遠……若姓名首字母相同，再按名字第二個字的首字母排。

2019年10月，優酷、騰訊視頻、愛奇藝三家視頻平台，聯合正午陽光、華策影視等六家影視製作公司，曾共同發布聯合倡議，強調要抵制演職人員虛榮攀比，藝人番位排名權由投資方、製片方確定，隨行人員數量控制在合理規模。

番位之爭在內地娛樂圈由來已久，2008年《畫皮》中兩位女主角周迅和趙薇就有番位之爭。內媒引述從事明星經紀人行業7年的業內人士指，番位影響明星在下一部戲中爭奪劇本角色的勝算，以及品牌代言。

廣電總局轄下協會：影視行業要謹慎聘用整容演員

廣電總局頒限古令 歐陽娜娜新戲遭停播

廣電總局限外令  黃金時間不准播境外視聽節目

責任編輯：袁瑋婧

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