Intel就涉疆表述聲明「深表歉意」 中國外交部冀企業明辨是非（第二版）

美國芯片巨頭英特爾（Intel），近日在供應商的公開信中，要求不使用任何來自新疆的勞工、採購產品或服務，消息在中國引發反彈。「英特爾中國」官方微博周四（23日）發布聲明，稱初衷是確保遵守美國法律，並非表達立場，對於給「尊敬的中國客戶、合作夥伴、公眾」帶來困擾，深表歉意。

＊15：50 新增中國外交部回應

在北京，外交部發言人趙立堅表示，注意到有關聲明，希望有關企業能夠尊重事實，明辨是非。又強調新疆強迫勞動等說法是美國反華勢力砲制的謊言，目的是抹黑中國形象，破壞新疆穩定，阻遏中國發展。並指新疆產品質量優良，個別企業如果選擇不用，也是他們的損失。

英特爾在聲明中稱，公司對中國深懷敬意，在中國有超過36年的投資和深厚的合作，以及1萬多名員工。公司對中國和中國的商業合作夥伴、客戶、員工及公眾都秉執堅定和持續的承諾。

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對於英特爾向供應商發送的年度信函引發媒體報道和討論，特別對信中相關政府對供應鏈運營提出的要求，引起熱議和質疑，英特爾在聲目中感謝提出的質疑和顧慮，並尊重該問題在中國敏感性。強調作為一間跨國公司，置身不斷發展變化和紛繁複雜的全球環境，應審慎應對和處理。

澄清初衷確保遵守美國法律 非表達立場

聲明表示，該信在公司珍視的中國合作夥伴中引起諸多疑問和顧慮，「我們深表遺憾」，澄清信中關於新疆的段落只出於表述合規合法初衷，並非它意或表達立場。

「對於由此給我們尊敬的中國客戶、合作夥伴、公眾帶來的困擾，我們深表歉意。英特爾致力於成為值得信賴的技術合作夥伴，加速與中國共同發展。」聲明最後寫道。

英特爾早前向供應商要求，禁止任何形式的非自願勞工行為，供應鏈中不可含有來自新疆的勞工、採購產品或服務。

《環球時報》社評指，英特爾去年有26%的收入來自中國大陸（包括香港）市場，斥其「吃飯砸鍋」，「我們需要做的，就是讓他們冒犯中國的成本越來越高，直至得不償失」。

中國國家市監總局昨（22日）批准南韓SK海力士收購英特爾部分業務，惟加入多項「限制性條件」。另內地知名藝人、TFBOYS成員王俊凱昨天亦發布聲明稱，即日起解除與英特爾品牌一切合作關係。

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責任編輯：林佩怡

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