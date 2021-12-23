  • 22°C
香港時間 : 20211223日 (四) 15:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Intel涉疆表述聲明：初衷遵美法律 對中國客戶等帶來困擾深表歉意

國情動向 12:32 2021/12/23

分享：

美國芯片巨頭英特爾（Intel），近日在供應商的公開信中，要求不使用任何來自新疆的勞工、採購產品或服務，消息在中國引發反彈。「英特爾中國」官方微博周四（23日）發布聲明，稱初衷是確保遵守美國法律，並非表達立場，對於給「尊敬的中國客戶、合作夥伴、公眾」帶來困擾，深表歉意。

英特爾在聲明中稱，公司對中國深懷敬意，在中國有超過36年的投資和深厚的合作，以及1萬多名員工。公司對中國和中國的商業合作夥伴、客戶、員工及公眾都秉執堅定和持續的承諾。

「英特爾中國」官方微博周四（23日）發布聲明，澄清給供應商信函中的涉及新疆表述，初衷是確保遵守美國法律，並非表達立場。

Intel禁新疆產品被指吃飯砸鍋 王俊凱解除合作關係（第三版）

對於英特爾向供應商發送的年度信函引發媒體報道和討論，特別對信中相關政府對供應鏈運營提出的要求，引起熱議和質疑，英特爾在聲目中感謝提出的質疑和顧慮，並尊重該問題在中國敏感性。強調作為一間跨國公司，置身不斷發展變化和紛繁複雜的全球環境，應審慎應對和處理。

澄清初衷確保遵守美國法律 非表達立場

聲明表示，該信在公司珍視的中國合作夥伴中引起諸多疑問和顧慮，「我們深表遺憾」，澄清信中關於新疆的段落只出於表述合規合法初衷，並非它意或表達立場。

「對於由此給我們尊敬的中國客戶、合作夥伴、公眾帶來的困擾，我們深表歉意。英特爾致力於成為值得信賴的技術合作夥伴，加速與中國共同發展。」聲明最後寫道。

英特爾早前向供應商要求，禁止任何形式的非自願勞工行為，供應鏈中不可含有來自新疆的勞工、採購產品或服務。

《環球時報》社評，指英特爾去年有26%的收入來自中國大陸（包括香港）市場，斥其「吃飯砸鍋」，「我們需要做的，就是讓他們冒犯中國的成本越來越高，直至得不償失」。

中國國家市監總局昨（22日）批准南韓SK海力士收購英特爾部分業務，惟加入多項「限制性條件」。另內地知名藝人、TFBOYS成員王俊凱昨天亦發布聲明稱，即日起解除與英特爾品牌一切合作關係。

美參院通過法案待拜登簽署 禁從新疆進口涉強迫勞動商品

批美以疆制華 新疆官員：新疆人權不知比美國好多少倍

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

Intel禁新疆產品被指吃飯砸鍋 王俊凱解除合作關係（第三版）
2021/12/22
Intel禁新疆產品被指吃飯砸鍋 王俊凱解除合作關係（第三版）
美參院通過法案待拜登簽署 禁從新疆進口涉強迫勞動商品
2021/12/17
美參院通過法案待拜登簽署 禁從新疆進口涉強迫勞動商品
美財政部制裁兩名新疆官員 商湯科技被列黑名單（第二版）
2021/12/11
美財政部制裁兩名新疆官員 商湯科技被列黑名單（第二版）
批美以疆制華 新疆官員：新疆人權不知比美國好多少倍
2021/10/28
批美以疆制華 新疆官員：新疆人權不知比美國好多少倍
43國籲中國在新疆尊重人權 華駐聯合國大使：毫無根據的指責
2021/10/22
43國籲中國在新疆尊重人權 華駐聯合國大使：毫無根據的指責

你可能感興趣

Intel禁新疆產品被指吃飯砸鍋 王俊凱解除合作關係（第三版）
22:08 2021/12/22
Intel禁新疆產品被指吃飯砸鍋 王俊凱解除合作關係（第三版）
美參院通過法案待拜登簽署 禁從新疆進口涉強迫勞動商品
09:58 2021/12/17
美參院通過法案待拜登簽署 禁從新疆進口涉強迫勞動商品
美財政部制裁兩名新疆官員 商湯科技被列黑名單（第二版）
10:35 2021/12/11
美財政部制裁兩名新疆官員 商湯科技被列黑名單（第二版）
人權 政治 新疆維吾爾自治區 中美貿易戰 中美關係 TFBOYS 晶片 環球時報 香港 品牌

上一篇文章

華駐朝大使卸任 金正恩：中朝關係進入新的鼎盛時期

下一篇文章

中美第一階段貿易協議將到期 中國採購目標完成額不足6成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

自稱留美7年非平民拒配合防疫 西安一女子行拘10日（有片）
自稱留美7年非平民拒配合防疫 西安一女子行拘10日（有片）
Intel禁新疆產品被指吃飯砸鍋 王俊凱解除合作關係（第三版）
Intel禁新疆產品被指吃飯砸鍋 王俊凱解除合作關係（第三版）
【中美角力】布林肯與立陶宛總理通話 京促美停止顛倒黑白（第二版）
【中美角力】布林肯與立陶宛總理通話 京促美停止顛倒黑白（第二版）
【中美角力】哈佛教授被控隱瞞參與中國千人計劃罪成 京回應（第二版）
【中美角力】哈佛教授被控隱瞞參與中國千人計劃罪成 京回應（第二版）
中國選手惡意抱摔日本拳王成鬧劇 業內斥恥辱（有片）
中國選手惡意抱摔日本拳王成鬧劇 業內斥恥辱（有片）
關乎雙碳和科技戰？中國「稀土航母」出世 國資委持股31.21%
關乎雙碳和科技戰？中國「稀土航母」出世 國資委持股31.21%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款