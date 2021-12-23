華駐朝大使卸任 金正恩：中朝關係進入新的鼎盛時期

中國駐朝大使李進軍即將離任回國，昨日獲內閣總理金德訓等官員接見，獲頒發共和國一級友誼勛章，並獲金正恩盛讚，表示「中朝關係進入新的鼎盛時期」。

據朝中社報道，朝鮮國務委員會第一副委員長、最高人民會議常任委員會委員長崔龍海22日在平壤萬壽台議事堂會見了即將離任回國的中國駐朝鮮特命全權大使李進軍。 崔龍海向李進軍轉達了國務委員會委員長金正恩的問候。

金正恩表示，以社會主義為核心的朝中友誼如今在兩黨首腦的領導下迎來發展新活力，對此深感滿意，並高度評價了李進軍為發展兩國關係作出的努力。

金正恩高度讚揚他在過去7年中，成功協助幾次朝中首腦會談，並與北韓人民同甘共苦。同時祝愿中國共產黨、政府和人民在習近平總書記的領導下，在中華民族偉大復興的百年征程中取得更大成就。

李進軍駐北韓近7年

李進軍於2015年3月上任，出任駐北韓大使6年9個月，是中國任期最長的駐朝大使。北京2月安排中共中央對外聯絡部原副部長王亞軍接替李進軍，但因疫情遲遲未能赴任。

由於朝鮮此前一直封鎖邊境防疫，甚至不允許友邦大使回國，李進軍此次卸任回國能否成為朝鮮與中國等其他國家重啟高層交流和貿易的契機備受關注。

責任編輯：袁瑋婧

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