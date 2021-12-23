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【雙減政策】好未來兩萬名老師將離職？工作人員指未接到通知

社會熱點 12:43 2021/12/23

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內地雙減政策施行多時，線下校外培訓機構減逾8成。好未來教育集團（NYSE：TAL）召開以「感恩同行」為名的線上全員會，CEO張邦鑫在會上說「人有悲歡離合，月有陰晴圓缺」。此前有傳言稱，近2萬名中小學教培老師將在年底前離職，好未來工作人員回應指尚未接到類似通知。

傳言稱兩萬名趕明老師將離職

據內媒澎湃新聞報道，參與線上全員會的包括好未來集團CEO張邦鑫、學而思網校負責人劉慶遜、學而思培優負責人楊付光以及好未來集團超2萬名員工。在會上，2萬余名員工以圖片和視頻的形式，回顧好未來一路走來的經歷。

張邦鑫指出，好未來作為上市公司，沒有提前去重點布局素質教育，還是以學科類為主方向，也沒做到把握時代的大勢。張邦鑫還對好未來的員工表示感激，指盡管早已經知道結局，但還是認真地上好每一節課，一個組織撤退的時候，身影很重要。

最後，他以「人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，此事古難全。但願人長久，千里共嬋娟」表達感觸。

此前，有傳言稱好未來近2萬名中小學教培老師將在年底前離職，報道引述工作人員回應稱尚未接到類似通知。工作人員還表示，已購課程的學習體驗和已獲得的用戶權益不會受到影響。

內地雙減政策出台半年 部分地區教培機構面臨清零

【雙減政策】涉違規補課 成都名校逾百教師被重罰

【雙減政策】內地27年老牌教育機構倒閉 1.3萬人等退錢未有期

在11月13日，好未來通過官方微博宣布，在內地義務教育階段的學科類校外培訓服務將於今年12月31日截止。在此之前，公司將保質保量完成用戶已報名的此類課程服務。好未來表示，深刻認識「雙減」的重大意義，堅決擁護黨中央決策部署，嚴格落實「雙減」工作的各項要求，依法合規經營。

官網資料顯示，好未來前身學而思成立於2003年，2010年在美國紐交所正式掛牌交易。目前，好未來旗下擁有學而思培優、學而思網校、學而思1對1、學而思國際等品牌，業務覆蓋素質教育、K12課外教育、大學生服務、母嬰服務、海外留學等領域。

責任編輯：尹航

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