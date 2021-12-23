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西安「封城」每戶每2天限1人外出 市民湧超市瘋搶物資

社會熱點 13:45 2021/12/23

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內地新冠肺炎疫情持續，本輪重災區陝西西安市，全市小區單位今日（23日）零時起實施封閉管理。有關消息昨日發布後，大量市民湧到周邊超市搶購生活用品，門市人員擁擠，收銀位置大排長龍。有超市表示目前供應未受影響，呼籲市民理性購物。西安市疫情防控指揮部亦指，將密切跟蹤分析市場供需和價格變化。

綜合內媒報導，西安市實行的封閉式管理政策非全面封閉管理，而是每戶家庭每兩天由一人外出採購生活物資，其他家庭成員除在疫情防控、城市運轉保障、居民生活密切相關行業工作外，一般不外出，外出需持單位、社區開具的證明。

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不過，當地市民仍為防疫做足準備，收到消息後立即趕往附近超市採購糧、油、菜、蛋、奶等物資。西安市未央區一家24小時營業的小型超市，店員剛拿出一綑白菜放上貨架，隨即被顧客買走。另一乾貨貨架上，即食麵等食品亦被搶購一空。

該超市兩個入口均排滿等候結賬的顧客，收銀員異常忙碌，還特地增開一個收銀櫃台。有住在西安閻良遠郊區的市民表示，一家三口在超市排隊近半小時，「還沒能排到收銀台」。

超市店員指，（22日）下午5時後店內顧客便逐漸增多，到6時已擠滿人。目前蔬菜等新鮮產品供應暫沒有受到影響，都是正常進貨，呼籲顧客沒必要一下子買那麼多。

西安市疫情防控指揮部亦強調，該市糧、油、菜、蛋、奶等供應充足，價格基本平穩。當局將進一步健全「菜籃子」市場和價格監測分析預警機制，密切跟蹤分析市場供需和價格變化。在疫情管控期間，嚴厲打擊重點醫療防控物資和生活必需品等領域哄抬物價、囤積居奇、製假售假的違法行為。

責任編輯：易燕丹

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