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中國明年首季工業經濟面臨下行壓力 工信部4方面發力穩增長

經濟脈搏 14:44 2021/12/23

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新華社報道，明年首季工業經濟面臨下行壓力，中國工業和信息化部部長肖亞慶表示，要把穩定工業增長、特別是明年首季度開好局起好步作為當前最重要的任務，該部將突出做好4方面工作，適時推出更多有利政策。

報道指出，當前中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，在工業領域表現比較突出。考慮到今年首季度基數較高，加上一些企業尤其中小企面臨困難等因素，明年首季工業經濟面臨下行壓力，格外需要穩字當頭、穩中求進。

肖亞慶表示，首先就是要保持一定的增長速度。應該看到，工業領域仍面臨著大宗商品價格高企、一些領域供應鏈受到挑戰等壓力，要把穩定工業增長等作為當前最重要的任務，為穩定宏觀經濟大盤發揮「壓艙石」作用。

中國工信部：明年着力提振工業經濟 加大對中小企幫扶

官媒：經濟三重壓力疊加 政策操縱空間大

他指出，穩不是保守的穩，而是積極、求進的穩，要創造條件促進行業高質量發展。他表示，工信部將突出抓好4方面工作，採取有力措施。

集中解決缺芯 開展新能源汽車下鄉

當中包括根據實際情況適時推出更多有利於工業穩定的政策措施；打通重點產品供給「堵點」「卡點」，優先保障重點產業鏈供應鏈穩定運行，集中力量解決汽車等領域芯片短缺問題，暢通關鍵零部件供應渠道。

同時，著力提振製造業投資，「十四五」規劃已確定的重點工程項目，具備條件的盡早啟動實施，並鼓勵支持企業加大投入，引導金融機構加大對企業數字化、綠色化改造的支持力度。鼓勵支持外資企業參與國內產業鏈供應鏈建設。

最後是挖掘內需潛力。啟動公共領域車輛全面電動化城市試點，開展新能源汽車、綠色智能家電、綠色建材下鄉活動。對智能網聯汽車、冰雪裝備等既有利於改善群眾生產生活，又代表科技發展方向的產業，加大培育力度，支持規模化發展。

針對關鍵軟件等瓶頸短板 啟動攻關

肖亞慶表示，工業經濟長期向好的基本面和恢復增長的總體態勢沒有改變，完整產業體系和齊備配套能力優勢明顯，加快構建新發展格局將不斷釋放市場潛力、促進經濟循環暢通，都是做好經濟工作的有利條件。市場還有很多提品質、增品種、創品牌的條件和空間。把這些做好，穩就一定能達到，而且是向前進、有提升的穩。

此外，他表示要把提升產業基礎能力作為重點任務，明年將重點圍繞核心基礎零部件與基礎製造工藝、基礎電子元器件、關鍵基礎材料、關鍵軟件等瓶頸短板，啟動一批產業化工程化攻關項目。

在助企紓困方面，統籌落實係列惠企政策，做好執行情況的效果評估，加強對新問題新趨勢的關注研究，及時推出更多針對性政策，強化精準支持。同時，加大惡意拖欠賬款問題治理力度。

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責任編輯：林佩怡

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