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國常會：加快退稅進度 穩定人幣匯率穩外貿

經濟脈搏 14:48 2021/12/23

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國務院總理李克強主持國務院常務會議，確定跨週期調節措施，推動外貿穩定發展，做好《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）明年生效後工作。會上就穩外貿提出多項支持性政策，包括加快出口退稅進度、鼓勵銀行提供融資、穩定人民幣匯率，以及處理好大宗商品問題等。

會議指，今年中國進出口快速增長，但當前外貿面臨不穩定、不平衡因素增多，須按中央經濟工作會議要求，對困難挑戰推出應對舉措，做好跨週期調節，助企業紓困，特別是扶持中小微企業，努力保訂單、穩預期，促進外貿平穩發展。在政策支持方面，會上要求：

  • 落實減稅降費措施，加快出口退稅進度，把退稅平均時間壓縮至6個工作日以內。
  • 引導銀行結合外貿企業需求創新保單融資等產品。
  • 保持人民幣匯率基本穩定，鼓勵銀行有針對性開展遠期結售匯業務，提升外貿企業應對匯率風險能力。
  • 優化出口信保承保和理賠條件，加大對中小微外貿企業、出運前訂單被取消風險等的保障力度。
  • 深化東部與中西部、東北地區合作共建，支持加工貿易梯度轉移和承接。
  • 做好大宗商品進口。

另外，要進一步鼓勵跨境電商等外貿新業態發展，增設跨境電子商務綜合試驗區，按照市場化方式加大對建設使用海外倉的支持；加強對企業的配套服務，推動解決企業在發展內外貿同線同標同質產品、拓展貿易渠道、完善供應鍊等方面遇到的問題，明年對加工貿易企業內銷暫免徵收緩稅利息；緩解國際物流壓力，鼓勵外貿企業和航運企業簽訂長期協議；支持金融機構向符合條件的小微外貿企業，提供物流方面的普惠性金融支持。

RCEP將在明年1月1日生效，會議指，要支持企業捉住協定實施的契機，增強參與國際市場競爭力，提升貿易和投資發展水平，倒逼國內產業升級，要鼓勵企業用好成員國降稅，區域原產地累積規則、用好開放承諾和規則環境，加大參與國際標準制定和對接，以及助力發揮世貿作用，堅持自由貿易。

中國明年首季工業經濟面臨下行壓力 工信部4方面發力穩增長

發改委談明年工作：防範企業債務違約及經濟下行風險

官媒：經濟三重壓力疊加 政策操縱空間大

責任編輯：陳建錫

經濟內循環 李克強 金融機構 產品 RCEP 減稅 經濟 商品 進出口 航運

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