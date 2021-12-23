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黃安稱章子怡汪峰離婚 被闢謠後深夜致歉：我也是食花生

社會熱點 15:04 2021/12/23

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台灣藝人黃安在微博上稱，大陸女星章子怡和男歌手汪峰已離婚，被章子怡出面闢謠。黃安凌晨在微博發布致歉影片稱，離婚消息是他從網上看到，他本人也是吃瓜群眾（意指「花生友」）。黃安還說「有錯認錯，光明磊落」，祝願汪章二人白頭偕老。

黃安食花生：他們離婚才是今年壓軸戲？

黃安周三（22日）在微博上宣稱，經他的香港記者朋友爆料，章子怡、汪峰已離婚，還說，「難道這才是2021年的壓軸大戲？」

當晚11時許，章子怡在微博上闢謠。她貼出黃安指汪章離婚的微博截圖，寫上大大的「假」字，還標註了汪峰，並配文「假的！！！峰哥明早該告誰告誰！」

黃安於周四凌晨在微博發布致歉影片。他說，關於昨天在微博上寫道「章子怡和汪峰兩位要離婚的傳聞」，消息來源是香港資深記者朱叔，「我也是從網絡上看到的，現在全成了我說的了。」他說，自己也是吃瓜群眾，沒想到發微博之後引來這麼大風波，「在這裡我要對汪峰、章子怡兩位說一聲抱歉。」

黃安表示，自己沒有任何壓力，也不懼怕任何壓力，但基於江湖道義，他還是選擇在第一時間出來表示歉意，「多說多錯、少說少錯、有錯認錯、光明磊落，在這裡祝願汪峰、章子怡兩位婚姻美滿，白頭偕老。」

汪峰與章子怡於2015年結婚，二人育有一女一子。

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責任編輯：尹航

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