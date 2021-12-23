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西安百宗確診即「封城」 對比南京「封街道」引爭議

社會熱點 15:46 2021/12/23

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陝西省西安市近日爆發本土疫情，陝西官方昨日（22日）宣佈，西安市進入封閉管理，形同「封城」。宣佈消息時，西安累計本土確診病例143宗。這一數字其實低於7月份爆發疫情的南京，而當時南京僅採用「封街道」的措施。

對此，專家指，這是因為西安疫情出現多點社區隱匿傳播，且傳播鏈及源頭均不明。

封區後，西安一小區門口有防疫人員站崗

西安出現多點社區隱匿傳播

西安「封城」消息宣佈後，引發當地市民與早前其他城市防疫措施進行對比。例如7月份爆發本土疫情的南京，當時南京累計報告本土確診病例153宗，而採用的防疫措施僅為「封街道」，防疫措施的大不同引發了爭議。

據內媒澎湃新聞報道，在22日西安疫情防控新聞發布會上，西安市疫情防控指揮部表示，經過綜合研判，當前疫情防控形勢依然復雜嚴峻，特別是在封控區之外發現了陽性病例，已經出現了社區傳播。全市封閉管理的消息也在同場記者會宣佈。

根據報道，一名社區防控專家22日晚間表示，西安實施小區、村莊全面封閉管理，原因是西安的本土疫情出現了多點社區隱匿傳播，加上傳播鏈以及源頭都還不明朗。

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西安本輪疫情源頭仍不明

相比之下，西安本輪疫情更加嚴峻複雜。目前西安公布的確診病例流調信息來看，西安本輪本土疫情一處集中暴發點——長安大學本部家屬院，傳播鏈源頭指向了咸陽國際機場。但西安本輪本土新冠疫情是否由機場傳播引發目前官方尚未有結論。而更多封控區外的確診病例，其傳播源頭及傳播鏈目前也不得而知。

「封城後」陝西官方公佈的最新數據顯示，自本月9日以來，截至今日下午1時，西安市累計本土確診病例達234宗。

西安市常住人口近1300萬人，報道形容封閉管理給西安這座千萬人口的城市「按下了暫停鍵」。

責任編輯：李冰琪

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