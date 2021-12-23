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吉林省力促婚育 支持銀行為夫妻提供最高20萬貸款

國情動向 15:35 2021/12/23

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近日，吉林省委、省政府發出通知，印發《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展實施方案》。 《方案》提出，支持銀行機構為符合相關條件的註冊結婚登記夫妻最高提供20萬元（人民幣，下同）婚育消費貸款，按生育一孩、二孩、三孩，分別給予不同程度降息優惠。

《方案》指出，第七次人口普查顯示，吉林省既有生育率降低、老齡化加劇等全國人口發展普遍規律，又有自身特點和有利因素，人口再生產類型從「高出生、低死亡、高增長」轉向「低出生、低死亡、負增長」趨勢，人口規模有所減少。

但也表示，吉林省人口平均受教育程度較高，勞動力總量較充裕，仍然保持著人口紅利期的發展勢能，統籌解決人口問題，促進均衡發展有一定比較優勢。

全面放開城市落戶限制

在政策方面，《方案》提出實施生育獎勵政策，提供婚育信貸支持等。包括全面放開城市落戶限制，省外戶籍夫婦按政策生育子女在吉林省落戶的，即可獲得市民待遇；修訂完善產假等製度，按政策生育女職工產假增至180天，男方護理假在15天基礎上增至25天。

生育二孩、三孩夫妻還可減免增值稅、企業所得稅。二孩三孩夫妻創辦小微企業，對月銷售額15萬元以下的增值稅小規模納稅人，免徵增值稅；對年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按12.5%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。

東北三省人口流出嚴重，早前據第一財經報道，東北常住人口連續6年下降，2019年吉林省的出生率全國倒數第一。據《吉林市2020年國民經濟和社會發展統計公報》， 2020年，吉林省出生人口1.8萬人，死亡人口6.3萬人，人口出生率4.4‰，死亡率10.6‰，人口自然增長率-11.2‰

責任編輯：袁瑋婧

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