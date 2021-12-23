【新冠疫情】鍾南山指Omicron致病力仍在研究 須高度警惕

新冠肺炎疫情肆虐全球，多國發現Omicron（奧密克戎）變種病毒。中國工程院院士鍾南山周四（23日）在廣州出席一個論壇時表示，Omicron變種病毒傳染性很強，但致病力和危害性有多大還在研究，目前看不出死亡率多高，「但不能光看死亡率，大量傳染，肯定會連累很多人」。

鍾南山認為，目前Omicron發展速度很快，有擴大趨勢。他稱，Delta變種病毒從被發現到成為主流毒株用了2個月時間，Omicron則是在10月被發現，預計這段時間感染病例還會繼續增加。

他又說，在美國新增病例中，有72%是感染Omicron，因此不能掉以輕心，必須高度警惕。

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張文宏團隊：混打加強針更有效

至於如何應對Omicron，鍾南山表示要尊重知識、尊重專家，在製定政策時，要考慮專家意見，做到精準追踪，科學防控，最大程度減少對社會生產的影響。目前中國仍堅持「動態清零」政策。

另外，由上海教授張文宏率領的國家傳染病醫學中心（復旦大學附屬華山醫院）團隊，周四公佈加強免疫對Omicron的研究成果，指在兩針滅活疫苗基礎上，同源和異源（混打）的第三針，分別將人體對於毒株的中和能力提升8.07倍和15.87倍。同時對疫苗原始株的中和抗體滴度提升4.24倍和21.31倍。這提示，加強針對變種病毒都有效，其中混打加強針更有效。

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責任編輯：林佩怡

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