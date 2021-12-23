【王力宏離婚】徐若瑄陷出軌疑雲一周後 老公回應了

▲ 李雲峰發聲明力撐妻子。

王力宏嫖妓、出軌醜聞搞到滿城風雨，與他關係親密的徐若瑄，就被台灣媒體、市民列為最大「嫌疑人」。事發一周後，徐若瑄老公李雲峰今日（23日）首次透過律師發聲明回應，他批評社會上大量的不實影射已嚴重影響他們全家，心疼妻子遭受了無妄之災，同時呼籲網絡上的霸凌、侮辱適可而止。

李雲峰聲明全文：

大家好，我是徐若瑄的先生李雲峰Sean。 這幾天，我和你們一樣，看著李靚蕾小姐與王力宏先生的新聞，心中除了感嘆，作為一個丈夫與父親，更多的是心疼，心疼我的妻子徐若瑄受到這個事件波及的無妄之災，各種不實的影射、排謗、侮辱，已經嚴重影響我們一家人平靜的生活及傷害我們夫妻的名譽。 我不是舞台上的公眾人物，但作為徐若瑄的另一半，我很了解她的為人，我會保護我的妻子，我相信她。現在任何人對於旁人的一切騷擾、影射、誹謗、侮辱及網路的霸淩，都應該要停止了，我不會再讓任何人傷害她以及我們的家人。 感謝所有關心、支持我們一家人的朋友,謝謝你們。祝福大家

▲ 李靚蕾為范瑋琪夫婦（左一、左二）澄清，間接增加了徐若瑄嫌疑。

王力宏醜聞曝光以後，與他認識21年的徐若瑄隨即中招，她曾呼籲王力宏出面解釋，被後者「已讀不回」，李靚蕾隨後為特意范瑋琪夫婦澄清，更間接令徐若瑄的嫌疑愈來愈大。雖然徐若瑄已至少3次發聲明否認是第三者的傳聞，甚至強調會一些不實指控採取法律行動，但無助壓止坊間輿論。

她昨日（22日）坦言身心疲憊，感謝粉絲和朋友信任，同時意有所指地說事件「令讓我看到誰是真正的朋友」，似乎不滿某些圈中好友為明哲保身而割蓆。

【王力宏離婚】環時指其暫時退圈還不夠：王力宏「必須涼」

【王力宏離婚】王力宏道歉「都是我的錯」 準備暫時退出工作

【王力宏離婚】李靚蕾還擊五問王力宏 嘆快變網路連載作家

責任編輯：陳建錫