內地遊戲公司挽留人才 擬豪擲1.5億用作員工無息買樓貸款

內地影視遊戲公司「完美世界」為吸引和留住核心人才，促進公司持續發展，擬使用不超過1.5億元（人民幣，下同）的自有資金向員工提供購房借款，在此限額內資金額度可滾動使用，資金利息為無息借款。

據界面新聞消息，完美世界周一（21日）晚間發出有關公告，列明借款對象為與公司或公司合並報表範圍內下屬子公司簽訂勞動合同的員工。公司控股股東、實際控制人及其關聯人、公司董事、監事、高級管理人員及其關聯人除外。

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公告稱，該公司及子公司正式員工，個人績效考核結果達到規定等級並滿足一定的任職年限，以家庭為單位，在職期間能享受一次購房借款福利。借款需用於員工購買家庭名下在工作地唯一自住用商品房的資金周轉，借款額度則會考慮員工個人月度工資及上年績效考核結果等綜合確定。借款期限為5年，員工需在借款期限內分期還款。

完美世界曾開發幻塔、夢幻誅仙等手游，並參與製作和發行「香蜜沉沉燼如霜」、「烈火如歌」等熱門影視劇集。該公司表示，借款的意義是進一步完善員工福利制度，體現公司的人文關懷，打造公司品牌價值，更好地吸引和留住核心人才。

多間遊戲公司資助員工買樓

近年來，包括騰訊、三七互娛、吉比特在內多間遊戲公司亦相繼出台員工買樓福利計劃。

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據新京報報導，騰訊早於2011年推出「安居計劃」，面向基層員工發放免息購房借款，其中北上廣深四城市員工首套房安居借款額度50萬，其他城市的首套房安居借款25萬。今年4月，騰訊宣佈推出安居計劃Plus方案，有關額度在5萬至40萬元不等。騰訊員工可從公司最高申請到90萬元免息借款資金支持，用於個人工作地或社保地首套房購買。

三七互娛則於2016年提出《員工住房免息借款管理辦法》，截至2021年8月31日，該公司向員工提供購房借款約2450萬元，覆蓋106名員工。有關條款今年9月作出調整，每年借款額提升至3000萬元。三七互娛表示，免息購房借款作為一項員工福利，能幫助員工解決基本的住房困難，讓員工做到先安居再樂業。

責任編輯：易燕丹

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