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【王力宏離婚】李靚蕾再發聲明：不接受房子贈予 冀事件告一段落

社會熱點 17:16 2021/12/23

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王力宏離婚後，遭前妻李靚蕾連環爆料控訴出軌等，轟動全城。在王力宏道歉後，李靚蕾周四（23日）再發聲明，回應網民有關「為何不私下解決」、「就是為了錢」的質疑，並指不會接受房子「贈予」，指自己從頭到尾都不是為了錢和報復。她又對無辜被牽扯進來的人很抱歉，希望事件到此告一段落。

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李靚蕾首先回應有些網友質疑，「為什麼不私下解決，要對三個孩子的爸爸這麼狠？」。她表示，如果有別的方式，沒有人會願意選擇這樣的方式，「私下我嘗試了所有能想到的辦法，即使到了今天無論公開或私下，我都還是沒有得到一句真誠的道歉，所有問題很遺憾的還是依然被歸咎於我的問題，但沒關係因為也許真的需要時間的沉澱」。

道歉很重要 不為錢和報復

對於有人問「道歉很重要嗎？」，李靚蕾明言道歉很重要，因為如果沒有辦法承認自己的錯誤、把錯誤歸咎他人，就不會願意悔改、改正。她強調自己對「他」沒有絲毫的怨恨，只有祝福；做的一切都是為了讓孩子能有身心健康的父親和健全的成長環境，請網友不要再拿孩子來對她情緒勒索和道德綁架。

她表示，不認同應該要為了對孩子隱瞞父親的過錯，讓他繼續傷害自己、別人，和剝奪他改正重生的機會。比事業和形象，更重要的是他身心健康和孩子能有身心健康的父親。在這個重生的路上，「我會提供他所有的支持和協助，也希望他改正以後，大家也能繼續支持他。希望我們的經歷，能成為孩子們的借鏡，讓孩子們能相信人，都會犯錯，只要能勇敢的面對自己的錯誤，無論遇到什麼樣的低谷都還是能夠有韌性的透過自身的努力而重生」。

至於被認為說這麼多是為了錢，所以房子拿到就不告，李靚蕾表示，一直都不希望要對王力宏提告，更不希望需要對一個80幾歲的老人家提告。她表示，最主要是因為王力宏願意道歉了，「無論是什麼樣的道歉，對我來說都是一個好的開始」。關於房子的「贈予」她是不會接受，從頭到尾她就不是為了要錢也不是為了報復。「我相信司法，所以我和孩子們法律上理應擁有的合理財產分配，相信會透過司法有公平的結果。」

【王力宏離婚】王力宏道歉「都是我的錯」 準備暫時退出工作

【王力宏離婚】李靚蕾還擊五問王力宏 嘆快變網路連載作家

「對無辜被牽扯進來的人 很抱歉」

王力宏離婚風波，有個別藝人被牽扯在內。李靚蕾對無辜被牽扯進來的人，表示很抱歉。「對於這次事件的相關人，無論是誰都已經為此事付出了很多的代價，希望從今天開始我們大家都能回歸平靜的生活，各自安好，不要再有任何網路上的謾罵或霸凌事件發生。媒體朋友們和網友們都辛苦了，打擾你們的生活也很抱歉。這件事情希望到這裡就告一段落」。

最後她說：「願我們都能撫平內心的傷痛，歲月靜好，成為我們希望看到的改變。」

李靚蕾早前控訴王力宏曾召妓、出軌等，王力宏和他父親曾分別出文反駁指控，但再遭還擊。王力宏（周一）道歉認錯，表示準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，亦會共同照顧撫養3個孩子。

李靚蕾之後沒有公開回應王力宏，台媒則引述她稱「不會告了」。李靚蕾至昨天微博再發帖稱，「據我所知，@黑人建州 @范范范瑋琪 跟王先生沒有不正當的關係。​​​」

【王力宏離婚】徐若瑄陷出軌疑雲一周後 老公回應了

責任編輯：林佩怡

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