網信辦重拳整治流量造假 禁蹭炒熱點炮製「爆款」

中央網信辦近日決定在全國范圍內開展為期2個月的專項行動，重點整治刷分控評等流量造假，持續整治網絡黑公關亂象，堅決查處涉網絡水軍信息、賬號及相關操控平台。

據央視新聞報道，當前流量造假、黑公關、網絡水軍問題相互勾連、互為策應，損害網民合法權益，擾亂網絡輿論環境，破壞公平競爭的市場秩序，人民群眾深惡痛絕、反映強烈，因此將開展「清朗·打擊流量造假、黑公關、網絡水軍」專項行動。

網信辦指，一是分環節治理刷分控評、刷單炒信、刷量增粉、刷榜拉票等流量造假問題。聚焦生活服務、書影音評分、社交、短視頻等平台，重點整治僱傭專業寫手和網絡水軍虛構「種草筆記」「網紅測評」，或通過「養號」、佔領前排好評、勸刪差評等方式，對影視、歌曲、文學作品以及商品、美食、景點進行刷分控評等問題；緊盯短視頻、直播、電商平台等商品營銷環節，治理製造虛假銷量、虛假好評等問題；重點關注社交資訊、論壇社區、視頻直播、應用商店、小程序等平台環節，整治批量購買粉絲、增加「殭屍粉」，組織水軍製造虛假閱讀量、評論量、轉發量、點贊量、下載量、曝光量等問題；密切關注各類網站平台榜單位置，嚴肅查處利用人工或技術手段惡意炒作、刷榜拉票等問題。

重點打擊一系列黑公關，包括以在網上發布負面信息為由，對他人進行敲詐勒索；蹭炒社會熱點，炮製所謂的「熱文」、「爆款」，刻意煽動網民情緒進行惡意營銷；假冒或者盜用組織機構及他人賬號發佈信息自我炒作。查處平台收受財物，為企業或個人刪除負面信息；商家編造競爭對手負面信息或誤導性信息，有組織地炒作發布、助推上升熱度，損害企業合法權益的行為。

對於網絡水軍問題，全面清理一批打著「網絡兼職」「招募寫手」名義推廣引流或招募水軍的信息；集中查處一批批量註冊、發布同質信息，用於製造虛假數據、蹭炒熱點話題、攻擊詆毀他人、沉降負面信息的水軍賬號；嚴厲打擊一批群控軟件和提供刷量服務的挂機平台。