【神州快訊】北京中德產業合作發展論壇舉辦 北京中德產業園正式開園

12月23日，由北京市順義區政府、中國德國商會共同主辦的2021北京中德產業合作發展論壇在順義區成功舉辦，北京中德產業園正式開園。300餘家知名德企及協會機構代表以「綫上+綫下」方式參會，在德國柏林、慕尼克和法蘭克福設立分會場，並通過各類平台進行全球直播。

是次論壇以「高水平開放推動高質量發展」為主題，旨在打造更加緊密的中德產業合作關係。論壇進行了集中簽約，北京中德產業園管委會與國家發改委國際合作中心、中國德國商會簽署全面戰略合作協議，將攜手拓展與德國及歐洲的經濟技術領域務實合作；德國威樂集團全球第二總部、博世工業4.0創新中心、惠樂喜樂機床應用研發中心、萊茵科斯特中國區總部等22個重點項目成功簽約。

北京中德產業園位於北京市順義區，總規劃面積20平方公里，分南北2個區域。南區緊鄰首都國際機場，規劃面積8平方公里，已建成300萬平方米辦公及研發樓宇，建設近5,000套國際人才公寓。北區規劃面積12平方公里，位於北京市順義區新城北部，定位為德國新能源智能汽車和先進裝備的智能製造聚集地。已規劃200公頃產業用地作為高端製造承載空間，規劃建設中德國際學校、商業綜合體、國際醫院等綜合配套，打造產城融合、宜居宜業的德國特色小鎮。

北京中德產業園作為國家發改委批復設立的國內首個以「經濟技術」合作為主題的國家級對德合作園區，也是北京「兩區」建設的重要組成部分。產業園聚焦新能源智能汽車、智能裝備、工業互聯網3大主導產業，以及科技服務、商務會展、數字經濟3大生產性服務業，打造「德國先進製造業的聚集地、中德隱形冠軍發展的戰略高地、中德交往與開放創新的重要窗口」。截至目前，園區已集聚奔馳、寶馬、Ameco等70餘家德資企業，年產值逾300億元人民幣，其中德國隱形冠軍企業25家。此外，該論壇上還對「北京市兩區建設（中德產業園）法官工作站」「中德產業園知識產權巡迴審判庭」作了揭牌。

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