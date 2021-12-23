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浙江消保委約談淘寶等平台 「口紅一哥」李佳琦被點名

社會熱點 18:23 2021/12/23

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內地「澎湃新聞」報道，浙江省消保委周四（23日）發布「雙11」期間對淘寶、拼多多、京東、快手、抖音5個平台的直播消費體察情況，發現近3成主播存在不合規現象，近4成直播商品不符合國家標準。當中並點名在淘寶平台的李佳琦直播間內，分別發現1批次商品標籤不規範問題。

浙江省消保委周四約談淘寶、拼多多、快手、京東、抖音5大平台及相關主播，對各平台及主播體驗和檢測發現的問題逐一通報，各平台就相關問題進行說明。該委明確要求5家平台和相關主播，在3個工作日內（28日前）提交正式的整改報告。

報道指出，浙江省消保委這次消費體察，選擇17位主播，其中包括網絡人氣頭10名的李佳琦、薇婭、羅永浩、雪梨、烈兒寶貝、Timor小小瘋等知名主播。

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涉直播間內1批次商品標籤不規範

該委在體察中發現，有5位主播存在誇大宣傳，用絕對性廣告語、與其他直播間進行價格對比等問題。並提到有主播在介紹產品時，作出起身拉下褲子拉鍊，露出肚臍的不雅行為。

另外，浙江省消保委消費體察購買商品共80個批次，發現29個批次樣品不符合國家標準，不符合率為36.25%，包括「三無產品（無生產日期、無質量合格證以及無生產廠家）」。

同時，浙江省消保委在淘寶平台的李佳琦（粉絲數：5645.2萬）、抖音平台的唄唄兔（粉絲數量1053.4萬）直播間內，分別發現1批次和2批次商品標籤不規範問題。

值得一提的是，內地直播帶貨「一姐」薇婭早前因偷逃税款，遭稅務部門追繳稅款、處罰等共逾13億元人民幣後，外界關注李佳琦的動向。李佳琦團隊負責人曾回應稱：「感謝關心，我們經營一切正常。」

薇婭就偷逃稅道歉 網民：不封殺對不起范冰冰

內媒評「直播一姐」薇婭偷逃稅被罰逾13億 釋信號促進共同富裕

責任編輯：林佩怡

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拼多多（美：PDD） 快手—W（01024） 主播 廣告 抖音 商品 經濟 京東（美：JD） 浙江省 淘寶

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