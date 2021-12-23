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華為、賽力斯聯手推出首款鴻蒙系統汽車

經濟脈搏 21:43 2021/12/23

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華為今日（23日）舉行冬季旗艦新品發布會，推出與內地車廠賽力斯合作、搭載鴻蒙系統（HarmonyOS）的「AITO問界M5」，按配置分別定價25萬元（人民幣，下同）、28萬元及32萬元。華為常務董事兼智能汽車解決方案BU CEO余承東指，該款新車的實際體驗，可媲美百萬元級別的豪車。

問界M5由華為深度參與設計，是業內首款配備HarmonyOS智能座艙的量產車型，其配備3D人臉智能識別功能，上車即可識別自動登錄個人華為帳號。用戶可以生成屬於自己的控制中心，通過智慧分屏功能還可構建全屏、分屏、懸浮窗等形式，還可實現手機車機間導航任務無縫流轉。

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配置方面，問界M5搭載了HUAWEI DriveONE純電驅增程平台，配合智能四驅電動系統以及精準油冷技術，可以實現百公里加速4.4秒，0-50公里加速1.9秒。同時專為增門系統打造的1.5T四缸增程器3.0擁有15:1最高壓縮比，41%的超高熱效率，以及3.2kW·h/L的最大發電效率。

使用體驗方面，搭載HUAWEI SOUND音響系統，專業級功放，7.1環繞聲場，可針對各位置升級音效，另設有專屬3槽式香薰系統，製造舒適的嗅覺氛圍。

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責任編輯：陳建錫

 

汽車 華為 設計

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