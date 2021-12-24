拜登簽法案 全面禁進口新疆商品 中方警告將有力反制（第三版）

日前經美國參眾兩院一致通過的新疆法案，周四（23日）由總統拜登（Joe Biden）簽署成法。法案全面禁止進口來自中國新疆的商品。此舉引起中方強烈反對，全國人大外事委警告，如美方一意孤行，中方必將予以堅決有力反制。

*10：31 第二版新增中國外交部發言人回應

*19：25 第三版新增中國商務部回應

此舉令中美關係惡化。中國外交部發言人批評，美方將所謂「維吾爾強迫勞動預防法案」簽署成法，該案罔顧事實真相，惡意詆毀中國新疆人權狀況，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈憤慨、堅決反對。

中方奉勸美方立即糾正錯誤，停止利用涉疆問題散佈謊言、干涉中國內政、遏制中國發展。中方將視形勢發展作進一步反應。

中國商務部亦稱，美方應立即停止政治操弄，立即停止侵害新疆各族群眾的生存權、發展權，立即停止對所謂「強迫勞動」問題的歪曲和攻擊，立即撤銷各項涉疆制裁打壓措施。中方將採取必要措施，堅決維護國家主權、安全和發展利益，堅決維護新疆各族人民的合法權益。另全國人大外事委表示，如美方一意孤行，中方必將予以堅決有力反制。全國政協外事委都有回應。

據白宮公布，拜登周四簽署H.R. 6256法案，禁止進口來自中國新疆的商品，並對在該地區從事強迫勞動的外國個人實施制裁。

拜登在推特上說，美國將繼續使用一切工具，確保供應鏈中不存在來自新疆和中國其他地區的強迫勞動產品。

「純屬搬起石頭砸自己的腳」

中國外交部發言人表示，所謂新疆地區存在「強迫勞動」和「種族滅絕」，完全是反華勢力砲制的惡毒謊言。批評美方反覆借涉疆問題造謠生事，實質是打著人權的幌子搞政治操弄和經濟霸凌，企圖破壞新疆繁榮穩定、遏制中國發展。又指美國自身劣跡斑斑，就人權問題指責抹黑中國是滑天下之大稽。

發言人強調，涉疆問題不是人權問題，而是反暴恐和反分裂問題。美方行徑完全違背市場規則和商業道德，只會破壞全球產業鏈供應鏈穩定，擾亂國際貿易秩序，損害美自身利益和國家信譽，純屬搬起石頭砸自己的腳。

值得一提的是，稍早前，美企英特爾（Intel）在供應商的公開信中，要求不使用任何來自新疆的勞工、採購產品或服務，消息在中國引發反彈。「英特爾中國」官方稱，初衷是確保遵守美國法律，並非表達立場。

日媒：美日已擬定共同作戰計畫 應對台海緊急狀況

Intel就涉疆表述聲明「深表歉意」 中國外交部冀企業明辨是非（第二版）

批美以疆制華 新疆官員：新疆人權不知比美國好多少倍

責任編輯：尹航

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道