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日本宣布 不計劃派政府代表團出席北京冬奧（第二版）

國情動向 11:06 2021/12/24

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日本共同社報道，日本內閣官房長官松野博一周五（24日）在記者會上，就如何應對北京冬奧，表示「不計劃派遣政府代表團」；東京奧運和殘奧會組織委員會主席橋本聖子、日本奧委會（JOC）主席山下泰裕、日本殘奧委會（JPC）主席森和之等3人，則將出席北京冬奧。

*11：06 更新日方宣布

美國、英國等早前以人權問題為由，表態「外交抵制」北京冬奧，分析指日本的舉動展現了與美英步調一致的姿態，恐令中日關係惡化。

中方曾促日方體現應有基本信義

中國外交部曾表示，反對將體育政治化；又稱中日雙方在相互支持對方舉辦奧運會上有重要共識，中方已全力支持日方舉辦東京奧運會，現在輪到日方體現應有的基本信義。

中方並曾警告，美澳英加利用奧運會平台進行政治操弄不得人心，自我孤立，也必將為其錯誤行徑付出代價；不擔心什麼連鎖反應，相反看到國際社會的絕大多數國家都支持、贊成北京冬奧成功舉辦。

日媒稍早引述多名日本政府相關人士透露，政府就如何應對明年2月北京冬奧，敲定不派遣閣僚等政府高官；日本體育代表團則將按計劃參加冬奧。

不過，考慮到明年是中日邦交正常化50周年，有必要與中國穩定關係，日方不採取由首相親自宣布的形式。而日本首相岸田文雄早前表示，沒計劃出席北京冬奧。

報道指，岸田在所屬的執政黨自民黨內部，要求「外交抵制」的論調高漲；而岸田也「重視人權」的立場，日方得出了難以派遣高官的結論。

日首相稱暫無計劃出席北京冬奧 外交部：反對體育政治化（第二版）

英美等國外交抵制北京冬奧 外媒分析京將這樣反制

責任編輯：林佩怡

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