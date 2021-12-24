印度稅務部門據報查小米等中企 華使館促提供非歧視營商環境

印度稅務部門對在印中國企業開展大規模調查，中國駐印度使館發言人昨日（23日）回應稱，希望印方為包括中國企業在內的市場主體提供開放、公平、非歧視的營商環境。

中方維護中國企業和公民的合法權益

據中國駐印度使館在其官網刊登發言人答記者問稱，有註意到上述情況，並對此表示關切。發言人稱，中印經貿合作的本質是互利共贏的。中印經貿合作發展的局面來之不易，符合兩國人民的共同利益。

發言人並稱，中國政府一貫要求中國企業在海外合法合規經營，充分履行社會責任，開展互利合作。同時，中國政府致力於維護中國企業和公民的合法權益。

印度多次對中國企業進行突擊檢查

據印度《商業標準報》12月23日報道，印度財政部稅收局21日和22日在對全印手機製造商和分銷商的一次重大打擊行動中，對來自大中華區的手機製造商小米、Oppo、一加、富士康等在印度的辦公室和製造廠進行了突擊搜查。

印度《經濟時報》亦有報道，一名印度官員稱，有情報顯示，上述中國公司隱瞞收入和避稅、做假賬，有些公司賬面上虧損，但實際是盈利的。《商業標準報》稱，一些金融科技公司也在搜查行動的範圍內。

其實這不是中國企業首次遭遇此類突擊搜查。據《商業標準報》報道，今年8月，中興通訊在印度的幾個辦事處遭到突擊搜查，其高管被指涉嫌逃稅而受到訊問。

小米發言人22日回應說，「作為一家負責任的公司，我們非常重視確保我們遵守印度的所有法律。作為印度的投資夥伴，我們正全力配合印度相關部門，以確保他們獲得所需的所有訊息。」

OPPO在一份聲明中同樣表示，「作為在印度的投資夥伴，我們高度尊重並遵守印度的法律。我們將繼續按照程序與有關部門全面合作。」

據《環球時報》了解，一加公司對此暫未回應，而富士康方面表示正在了解情況。

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專家：印度對中資企業的打壓主要是受政治驅動

復旦大學國際問題研究院研究員林民旺21日接受《環球時報》記者采訪時表示，印度對中資企業的打壓主要是受政治驅動。「關門殺豬」是印度很傳統的做法，過去印度跟歐美關系不好時，歐美企業也有過類似經歷，很多企業從印度撤出。林民旺分析稱，這一方面是因為印度經濟形勢不好，另一方面，印度一些人鼓勵跟中國搞經濟脫鉤，他們不在乎中國企業對印度市場有沒有興趣。

林民旺稱，整體來說，目前中資企業在印度面臨的營商環境比較差，而且這種稅務調查表面上符合法律法規，但其政治和經濟意圖已經很明顯，手法也很拙劣，因此中資企業今後需更加規範經營，不要讓印度方面找到打擊的借口。

責任編輯：李冰琪

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