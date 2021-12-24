【內地疫情】西安增49本土確診 26人防疫不力被問責

內地昨日（23日）新增87宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔55宗，其中陝西西安市有49宗；另再多1宗本土無症狀感染，由山西運城市報告。西安疫情形勢嚴峻，咸陽機場進出港航班大面積取消；另有26人因防疫不力被追責問責。

據國家衛健委通報，新增本土病例分佈為，陜西52宗，其中西安市49宗、延安市2宗、咸陽市1宗；浙江1宗，在紹興市；廣東1宗，在東莞市；廣西1宗，在防城港市。

陝西自12月9日爆疫以來，累計報告264宗本土確診病例，其中西安佔255宗。

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受疫情影響，西安航空交通幾乎停頓。央視新聞引述飛常準App稱，截至今日（24日）早上7時，西安咸陽國際機場進出港航班均大面積取消。全局僅有12個待執行，其中有7個待進港和5個待出港計劃。西部機場集團工作人員表示，尚不清楚何時能恢復正常。

陝西省省委書記劉國中表示，要嚴防死守機場、高速公路、高鐵等各類出市通道，堅決防止疫情外溢。同時要堅持閉環管理、嚴格管控，對隔離酒店各環節管控措施逐一進行再排查、再加固、再落實，並嚴格實行小區、單位封閉式管理。

思想重視程度不夠 致境外隔離酒店人員染疫

此外，據中紀委國家監委網站通報，西安疫情發生以來，已組織紀檢監察幹部開展監督檢查15輪次，檢查關鍵點位1,348個，現場發現並督促整改問題203個，追責問責疫情防控不力基層黨組織和單位4個，處理相關責任人26名，通報曝光14人。

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西安市紀委監委相關負責人指出，對於在前期常態化疫情防控過程中，思想重視程度不夠、相關制度執行不嚴格等原因，造成境外隔離酒店出現專班工作人員感染新冠肺炎問題，給予10名責任人黨紀政務處分或組織處理，並在全市範圍內進行通報。另針對某區流調、管控工作銜接不順暢等問題，給予該區疫情防控指揮部4名責任人政務處分或組織處理。

目前，西安全市2400多名紀檢監察幹部，除1人集中隔離、28人居家隔離以外，全部在一線監督。

責任編輯：易燕丹

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