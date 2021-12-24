【內地寒潮】局部地區降溫14℃ 南方多地下周初跌至0℃以下

內地迎來今年最後一輪寒潮，預計今日起至周日（24至26日）將影響中東部大部分地區，多地氣溫將創下今年入冬以來的新低，黃淮東部、江南東部等地局部地區將降溫14℃以上；南方多地下周初最低氣溫，料將降至0℃或以下。

本輪寒潮在昨日開始，從內蒙古進入後持續南下，內蒙古錫林郭勒和烏蘭察布、河北張家口等局部地區，氣溫降幅達12至17℃。

【冷鋒來襲】Boxing Day氣溫轉冷一夜急跌10度 周一部分地區最低7度

中央氣象台今（24日）早繼續發布寒潮黃色預警，預計未來3天，中東部地區氣溫普遍下降6至10℃；山西北部、河北西部和北部、山東東部、安徽東南部、江蘇西南部、浙江東部和北部及貴州東部、湖南中南部、廣西北部等地，部分地區降溫12至14℃，局部地區14℃以上；下周二（28日）前後，最低氣溫0℃線將位於華南北部至貴州南部一帶。

據中國天氣網，在南方，周末至下周初，包括上海、杭州、長沙、貴陽等城市的最低氣溫降至0℃及以下，是今年入冬首次。降溫後，冬季前沿可能會抵達南嶺附近。

雨雪夾擊 體感寒冷

雨雪方面，中央氣象台表示，未來3天，華北中南部及其以南大部分地區，將先後有雨雪。降雪較為明顯的地方有湖北西部山區、重慶東南部、貴州中東部、湖南中部及山東半島等地，部分地區將出現大雪、局部地區暴雪。另外，海南島雨勢較強。

氣象專家提醒，本次寒潮降溫範圍廣、幅度大，華北中南部及其以南大部地區還有雨雪，體感寒冷，公眾需注意防寒保暖，並防範道路積雪、結冰和低能見度天氣等。

責任編輯：林佩怡

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