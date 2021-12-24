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懷孕女教師傳「被精神病」送院 官方通報：她有心境障礙（第二版）

社會熱點 12:34 2021/12/24

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湖南湘西永順縣女教師李田田17日在微博發帖聲援上海教師宋庚一後失聯，據傳被送入精神病院，事件引發網民關注。自稱是李田田姐姐的微博用戶23日說，李田田長期患有抑郁症且近期病情加重，家人將其送去醫院，網傳的「強制」是誤會。

另據官方今日發布的通報，李田田19日在親屬等人勸說陪同下到湘西州精神病醫院檢查，診斷結果為「心境障礙（雙相），建議住院」。

（第二版新增網民質疑）

胡錫進：力挺宋庚一的行為無疑是錯

上海震旦職業學院教師宋庚一，日前在課堂上質疑南京大屠殺遇難數字的真實性，認為有30萬死者「沒有數據支持」。由學生發布的影片在網上流傳並引發激烈討論，宋庚一遭校方開除。

微博賬號「湘西教師李田田」17日稱，宋庚一的言論沒有反對和抹殺南京大屠殺的暴行，只是提出自己的觀點，認為「有問題的是她的學生、開除她的學校、官方的報道以及沉默的知識分子」。

【王力宏離婚】徐若瑄陷出軌疑雲一周後 老公回應了

李田田於19日在朋友圈發求救信息，指她連續兩天被永順縣教育局及公安局登門威脅，以「精神有問題」為由，要求她住院接受打針治療，否則就會拘捕她，她還說，「如果我死了，那就是一屍兩命吧！」據悉，李田田已懷孕四個月。

事件引發網絡關注。前官媒《環球時報》總編輯胡錫進發文稱，如果力挺宋庚一教師的帖子確實是李田田所發，她無疑做錯了，並與她的教師身份不相符。在網上遭到猛烈批評，被教育部門約談，都是她應當預期並且承受的代價。

李田田親屬：我妹妹有抑鬱症

李田田疑「被精神病」一事持續發酵，23日，有微博用戶自稱李田田的親姐姐，該用戶發文稱，李田田發了那則微博後覺得不妥便刪除。她又指，李田田大學時患上抑鬱症，一直未根治，網民所說的「李田田被強制送院」是誤會。此外，李田田的母親亦拍攝影片介紹李田田的情況。

根據自稱是李田田的姐姐和母親的回應，有網民指出十大疑點，包括

李田田一被送進精神病院，微博賬號就消失，「是李田田自己撤銷賬號？還是其他原因？」

李田田姐姐回應的文章和她母親回應的視頻，是否經過刻意的安排？既然她姐姐說李田田的病情已經穩定，為何不讓李田田本人出來回應？為何不在李田田的微博、公眾號或者朋友圈進行回應？

在李田田母親字斟句酌、精雕細琢的說明裡，至少透露了一個重要細節：縣裡的人前幾天來她家「了解」了情況，導致李田田很激動。那麼，事件的起因、發展，已有一個確鑿的證據鏈。而且，面對如此洶湧的輿論，李田田本人為什麼不出來澄清？她的「自願」和「自由」呢？

還有網民質疑，「大學就有抑郁症，為什麼是等前段時間網上發了文章後才被送入的？ 抑郁症和精神病是兩回事啊！」

24日上午，湘西官方發布通告稱，「湘西教師李田田」發帖聲援上海震旦職業學院教師宋某某的不當言論，被網民舉報。

通報指，經核實，賬號「湘西教師李田田」註冊人為永順縣某九年制學校教師李某某。18日下午，永順縣相關部門工作人員到李某某家中向其本人及親屬了解情況。其間，李某某突然情緒失控，並意圖採取過激行為，被在場人員及時制止。據其親屬反映，李某某2013年在讀大學期間，經診斷患抑郁症，今年4月病情加重，曾到位於永順縣城的湘西州精神病醫院檢查。根據診斷結果，李某某一直請假休養治療。

上海女教師質疑南京大屠殺遇難人數 遭校方開除處分（第二版）

滬教師質疑南京大屠殺風波未停 環時：學生非告密者是吹哨人

19日上午，李某某在其母親和姑父肖某某（縣教體局工作人員）等人勸說陪同下到湘西州精神病醫院檢查，診斷結果為「心境障礙（雙相），建議住院」。當天下午，經其母親、姑父和醫生反覆勸說，李某某同意入院治療，但情緒一度出現反覆，經過醫生治療和親屬安撫疏導，病情趨於穩定。22日中午，根據本人意願轉入永順縣人民醫院進一步治療。

通報還稱，考慮到李某某患病、懷孕等因素，目前正按照其親屬意願繼續住院治療，對其發表不當言論的行為，待出院後再依法依規進行教育勸導。針對網民質疑的相關問題，湘西自治州已成立工作組進行調查。

責任編輯：尹航

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微博 抑鬱症 精神病 環球時報 懷孕 治療

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