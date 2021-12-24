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裁員潮背後：內地影視行業蕭條加劇 張柏芝鹿晗等也下場直播

社會熱點 12:37 2021/12/24

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12月初內地影音平台「愛奇藝」傳裁員20%至40%。內媒「紅星新聞」23日報道指出，愛奇藝裁員背後問題其實是影視行業的熱錢退散，而演員們紛紛下場直播。

監管和疫情雙重壓力 加速影視業蕭條

紅星新聞指出，2021年影視行業受到疫情影響，監管趨嚴，雙重壓力之下，資本加速逃離，行業不斷收縮，從業人員也在大量轉行。

該報道訪問到數位影視行業從業人員。有青年導演表示：「沒有錢了，影視行業的不可控風險太大了，投資方越來越謹慎，沒有活幹，我身邊很多朋友都轉行了。」

紅星新聞指出，影視行業的寒冬，最早追溯至2018年，范冰冰陰陽合同事件轟動一時，隨後行業行業開啟稅改風暴，熱錢逐漸退散。

而疫情也是打擊行業的一根稻草。2020年5月，騰訊視頻、愛奇藝、優酷三大視頻網站聯合六大影視製作公司發表了《關於開展團結一心 共克時艱行業自救行動的倡議書》，倡議書內數據顯示：僅疫情開始的三個月間，影視劇行業約有60個劇組停拍、100個項目延遲，播出機構各項收入大幅下滑，僅廣告收入平均跌幅就超過了30%以上，預計全年（2020年）電視劇產量將比2019年還要減少30%。

內地互聯網再現大裁員 電商平台「蘑菇街」傳整體裁員三成

騰訊視頻、愛奇藝及優酷宣佈 取消劇集「超前點播」服務

廣電總局要求規避演員爭番位 由聘用合同決定

值得注意的是，多位業內人士認為，除了疫情的影響，影視行業還要面對許多「意外」。比如鄭爽、吳亦凡等藝人失德、違法等重大新聞事件。種種風險下，投資方越來越謹慎，而這帶來的直接影響就是項目的減少，工作人員可能「無活可幹」。

該報導表示，2021年1-11月，全國電視劇拍攝製作備案公示的劇目共計447部、14804集；相比2020年同期631部、22182集的數據，分別減少29%、33%。而疫情前，2019年通過備案的劇目數據為810部、30780集，2021年與之相比，幾乎腰斬。

演員開始下場直播 頂流演員也不例外

影視行業的蕭條，也使從業人員投入直播間。從2020年起，上至六、七十歲老戲骨、下至年輕頂流演員，越來越多的明星開始下場直播。觀眾熟知的一二線明星如劉濤、張柏芝、鹿晗、賈乃亮等，都在各大直播間坐了一圈。

鹿晗現身直播間

張柏芝現身直播間

責任編輯：李冰琪

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