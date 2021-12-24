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就業壓力大 內地碩士研究生申請人數激增80萬

社會熱點 13:14 2021/12/24

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據內地教育部發佈2022年考研權威數據，指2022年全國碩士研究生報考人數達457萬人，比2021年增加80萬，增幅為21%，創歷史新高。隨著考研人數大幅攀升，高學歷也逐漸成為社會的普遍趨勢。有研究顯示，近6成考生因就業壓力大，為增強就業競爭力才選擇考研。

據《光明日報》報導，自2016年起，內地碩士研究生報考人數在高位上保持高增長趨勢。2015年至2022年，七年平均增長15.8%。2020年考研報名人數比2019年增加51萬人，2021年比2020年增加36萬人。

每百就業人口 1人碩士以上學歷

中國教育在線發布的《2022年全國研究生招生調查報告》調查分析發現，就業壓力成為考生選擇考研的最主要因素。近6成考生因為就業壓力大，想增強就業競爭力而選擇考研；近5成考生則是為了完善自身知識結構和加強文化素養。留戀校園生活以及想在學術上深造的考生佔比分別超過3成。

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《報告》分析，隨著內地就業競爭加大以及高等教育普及化，用人單位對從業者學歷要求越來越高，考研便成為部分大學生的出路。而就業人群中具有研究生學歷的人數佔比，亦由2007年的0.2%上升至2019年的1.1%；即每100名就業者中就有1名擁有研究生學歷。

不再一味追求名校 人文社科競爭激烈

在選擇學校方面，「雙一流」（即世界一流大學和一流學科建設）院校的的碩士研究生報考增速放緩。相比之下，普通院校的報考熱度上漲，考研報考人數大幅度增加。西藏民族大學2022年考研報名人數按年增長123.2%。

《報告》認為，上述變化說明部分考生趨於理性。從整體上看，他們逐步降低考研目標，以「上岸」為第一目標，不再一味追求上名校。

此外，碩士研究生主要集中報考人文社科，其中以工商管理專業熱度較高。《報告》研究2022年深圳大學碩士研究生報考人數，發現應用心理、心理學、新聞與傳播、計算機技術等學科，成為網報人數排前四的專業，均突破千人。而智能製造技術、現代教育技術等理工科專業報考不足百人，差異較大。

內地2022年高校畢業生人數創新高 教育部：就業形勢嚴峻

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責任編輯：易燕丹

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