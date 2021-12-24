  • 21°C
香港時間 : 20211224日 (五) 14:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

百度傳大裁員 內地互聯網裁員潮惹關注 這行業紅利已過？

經濟脈搏 14:06 2021/12/24

分享：

內地互聯網巨企百度近日驚傳大裁員，今日更有內媒報道，百度傳遊戲部門300多人幾乎全部被裁，直播業務裁員90%。

事實上，內地互聯網企業近期頻傳裁員，有分析指出，受當局監管整頓行動影響，相關行業承壓。也有解讀認為，裁員的本質是互聯網紅利期過去，但有業內人士不認同，認為應該把原因指向更深刻的「戰略思考」。

內地「證券時報‧e公司」報道，近來愛奇藝、快手、字節跳動、B站、蘑菇街、滴滴、馬蜂窩等各賽道巨頭都陷入裁員風波。

【百度9888】百度擬大裁員　內媒：裁員至少300人、直播業務裁員90%　副總裁傳離任

裁員潮背後：內地影視行業蕭條加劇 張柏芝鹿晗等也下場直播

報道引述有解讀就此認為，裁員本質在於互聯網紅利期過去了，也正因此，被指向互聯網下一站的「元宇宙」， 才遭遇資本市場爆炒。

但中國信通院相關人士不認同，指今年1月全球使用互聯網的人數達52.2億，相當於世界總人口的66.6%。從Facebook和Netflix等海外頭部公司來看，相關財務指標仍實現較好增長。該人士認為，紮根國內的互聯網巨頭，不該把原因指向產業紅利，應該有更深刻的戰略思考。

以百度為例，報道指出，被爆出裁員重災區的遊戲等賽道，並非百度的優勢。在人工智能、自動駕駛、造車等同樣長周期、高投入賽道的資金擠壓下，這次裁員或是百度在資金使用方面騰籠換鳥。

監管+資本泡沫收緊夾擊

不過，《經濟觀察網》引述艾媒諮詢CEO張毅觀察到，最近大廠裁員背後，根本原因是資本泡沫收緊，過去互聯網盛行的買流量做大營收，再去資本市場套利的邏輯，走不通了。

報道指出，對於這次裁員潮，業內人士稱，前幾年各個互聯網大廠享受時代紅利獲得熱錢投資後，盲目擴張業務邊界，團隊快速擴招，但最終並未獲得預期回報。

此外，《華爾街日報》早前報道，中國的監管整頓行動，對科技、教育培訓及房地產行業造成壓力，加上經濟疲軟，相關一些企業正大規模裁員。事實上，在互聯網方面，企業過一年面臨反壟斷監管，針對直播、遊戲的監管收緊等。

內地互聯網再現大裁員 電商平台「蘑菇街」傳整體裁員三成

內地互聯網業裁員潮 「大齡」員工急轉行自救

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【百度9888】百度擬大裁員　內媒：裁員至少300人、直播業務裁員90%　副總裁傳離任
今日
【百度9888】百度擬大裁員　內媒：裁員至少300人、直播業務裁員90%　副總裁傳離任
裁員潮背後：內地影視行業蕭條加劇 張柏芝鹿晗等也下場直播
今日
裁員潮背後：內地影視行業蕭條加劇 張柏芝鹿晗等也下場直播
內地互聯網再現大裁員 電商平台「蘑菇街」傳整體裁員三成
2021/12/22
內地互聯網再現大裁員 電商平台「蘑菇街」傳整體裁員三成
內地互聯網業裁員潮 「大齡」員工急轉行自救
2021/12/12
內地互聯網業裁員潮 「大齡」員工急轉行自救
亞馬遜Amazon大規模查封中國帳號 掀跨境電商業裁員潮
2021/08/25
亞馬遜Amazon大規模查封中國帳號 掀跨境電商業裁員潮

你可能感興趣

【百度9888】百度擬大裁員　內媒：裁員至少300人、直播業務裁員90%　副總裁傳離任
今日 10:21
【百度9888】百度擬大裁員　內媒：裁員至少300人、直播業務裁員90%　副總裁傳離任
裁員潮背後：內地影視行業蕭條加劇 張柏芝鹿晗等也下場直播
今日 12:37
裁員潮背後：內地影視行業蕭條加劇 張柏芝鹿晗等也下場直播
內地互聯網再現大裁員 電商平台「蘑菇街」傳整體裁員三成
20:01 2021/12/22
內地互聯網再現大裁員 電商平台「蘑菇街」傳整體裁員三成
百度集團—SW（09888） 裁員 壟斷 遊戲 經濟 營收 反壟斷 人工智能 中國 人口

下一篇文章

華為夥賽力斯推首款鴻蒙系統汽車 余承東宣稱媲美百萬豪車
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

廣東支持橫琴、前海實行市場準入特別措施
廣東支持橫琴、前海實行市場準入特別措施
華為夥賽力斯推首款鴻蒙系統汽車 余承東宣稱媲美百萬豪車
華為夥賽力斯推首款鴻蒙系統汽車 余承東宣稱媲美百萬豪車
滬指收漲0.57% 中國鋁業漲停
滬指收漲0.57% 中國鋁業漲停
中國明年首季工業經濟面臨下行壓力 工信部4方面發力穩增長
中國明年首季工業經濟面臨下行壓力 工信部4方面發力穩增長
國常會：加快退稅進度 穩定人幣匯率穩外貿
國常會：加快退稅進度 穩定人幣匯率穩外貿
大摩：政策寬鬆之下中國明年經濟增速料回升
大摩：政策寬鬆之下中國明年經濟增速料回升
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款