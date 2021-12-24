百度傳大裁員 內地互聯網裁員潮惹關注 這行業紅利已過？

內地互聯網巨企百度近日驚傳大裁員，今日更有內媒報道，百度傳遊戲部門300多人幾乎全部被裁，直播業務裁員90%。

事實上，內地互聯網企業近期頻傳裁員，有分析指出，受當局監管整頓行動影響，相關行業承壓。也有解讀認為，裁員的本質是互聯網紅利期過去，但有業內人士不認同，認為應該把原因指向更深刻的「戰略思考」。

內地「證券時報‧e公司」報道，近來愛奇藝、快手、字節跳動、B站、蘑菇街、滴滴、馬蜂窩等各賽道巨頭都陷入裁員風波。

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報道引述有解讀就此認為，裁員本質在於互聯網紅利期過去了，也正因此，被指向互聯網下一站的「元宇宙」， 才遭遇資本市場爆炒。

但中國信通院相關人士不認同，指今年1月全球使用互聯網的人數達52.2億，相當於世界總人口的66.6%。從Facebook和Netflix等海外頭部公司來看，相關財務指標仍實現較好增長。該人士認為，紮根國內的互聯網巨頭，不該把原因指向產業紅利，應該有更深刻的戰略思考。

以百度為例，報道指出，被爆出裁員重災區的遊戲等賽道，並非百度的優勢。在人工智能、自動駕駛、造車等同樣長周期、高投入賽道的資金擠壓下，這次裁員或是百度在資金使用方面騰籠換鳥。

監管+資本泡沫收緊夾擊

不過，《經濟觀察網》引述艾媒諮詢CEO張毅觀察到，最近大廠裁員背後，根本原因是資本泡沫收緊，過去互聯網盛行的買流量做大營收，再去資本市場套利的邏輯，走不通了。

報道指出，對於這次裁員潮，業內人士稱，前幾年各個互聯網大廠享受時代紅利獲得熱錢投資後，盲目擴張業務邊界，團隊快速擴招，但最終並未獲得預期回報。

此外，《華爾街日報》早前報道，中國的監管整頓行動，對科技、教育培訓及房地產行業造成壓力，加上經濟疲軟，相關一些企業正大規模裁員。事實上，在互聯網方面，企業過一年面臨反壟斷監管，針對直播、遊戲的監管收緊等。

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責任編輯：林佩怡

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