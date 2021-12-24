研究：內地近一個月25地出台補貼購房等政策

內地樓市寒冬，近期地方當局出台多項政策提振樓市。據中新社報道，中原地產研究中心今日（24日）發布一份統計數據顯示，近一個月來，內地至少25個地方出台補貼購房政策。其中，政策主要集中在三、四線城市，以人才補貼、新市民落戶購房補貼等為主。

城市主要包括：廣西桂林、福建晉江、內蒙古呼和浩特、湖北荊門、河南開封、廣西南寧、河北保定、吉林長春等。具體而言，吉林省官方12月20日宣佈，鼓勵和引導各市縣開展購房補貼和貸款貼息工作，支持農民進城購房；長春市落實好重點高校畢業生安家費以及國家級領軍人才購房補貼政策。

黑龍江省政府官網也在20日傍晚刊發《省住建廳召開調度會議部署全力沖刺房地產業增長工作》一文，其中提出開展商品房促銷活動以及落實各類購房補貼優惠政策等舉措。該文引發輿論熱議，但一天內即被撤回。

▲ 內地近一個月25地出台補貼購房等政策

黑龍江部署全力衝刺房地產業增長工作 要求多措並舉促銷（第二版）

推動樓市「再穩健一點」 吉林鼓勵各地開展購房補貼等工作

廣西桂林市10日發布關於加大重點行業扶持力度的新政，其中明確，對購買桂林市五城區新建商品房的購房者予以補貼。

分析：在「房住不炒」的框架下 實施政策調控

中原地產首席分析師張大偉指出，今年以來，各地出台房地產相關政策已經超過600次，創下歷史新高。近一個月多來，政策暖風頻吹。

多位業內人士認為，從10月份開始，房貸政策逐漸回歸正常。此前樓市出現快速降溫的主要原因在於購房者和開發企業供需兩端的信貸同時收緊，導致樓市活躍度大幅下降，但近期政策傾向已發生轉變，預期也開始慢慢企穩。

值得註意的是，近期部分城市房地產相關政策雖有調整，但幅度都不大，且往往與吸引人才、解決特殊人群住房問題等政策方向一致。

【中國樓市】至少10城推鼓勵購房政策 桂林向房企買家發消費券

張大偉認為，近期許多三、四線城市將人才政策作為房地產政策調控的窗口，新市民落戶購房也成為鼓勵的方向。戶口、學歷、三孩家庭等成為放松的主要方向，這是在「房住不炒」框架下，地方政策因城施策的主要著力點。樓市有望逐漸企穩見底。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進也認為，部分城市面臨較大的樓市下行壓力。從保護合理剛需和改善型購房需求的角度來看，這類城市可能會導入更多購房需求等方面的鼓勵政策，促進房地產良性循環和健康發展。

責任編輯：李冰琪

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