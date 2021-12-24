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下架新疆商品？沃爾瑪內地山姆會員商店客服：沒庫存 有貨會上架

國情動向 15:09 2021/12/24

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美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在內地的山姆會員商店App，被指下架新疆商品，有內地網民揚言「抵制」。內地「觀察者網」引述山姆客服回應稱，搜索不到相關產品是因為沒有庫存，等有貨會重新上架。

昨（23日）晚有內地網民在「山姆會員商店」App發現，搜索欄打出「新疆」兩字，即出現「新疆哈密瓜」、「新疆和田紅棗」、「新疆杏」等關鍵詞供選擇，搜索結果卻顯示「抱歉，沒有找到相關商品」。

另外，內地傳媒報道，此前在山姆會員商店銷售的新疆和田駿棗等產品，目前都已被下架；在山姆會員商店的小程序和線上商城，也搜索不到任何新疆商品。

網民揚言抵制 紛喊「退卡」

有網民批評山姆會員商店「吃中國飯砸中國的碗」，揚言抵制，更有不少網民表示要「退卡」。

「觀察者網」致電山姆客服，對方回應表示，搜索不到相關產品是因為沒有庫存了，後期話能買到的，等有貨了就會重新上架。

值得一提的是，美國總統拜登周四簽署法案，全面禁止進口來自新疆的商品。近日美國芯片巨頭英特爾（Intel）也涉疆風波。

英特爾其早前向供應商發信，要求不使用任何來自新疆的勞工、採購產品或服務，消息在中國引發反彈。「英特爾中國」官方微博昨發聲明，稱初衷是確保遵守美國法律，並非表達立場，對於給中國客戶、合作夥伴、公眾帶來困擾，深表歉意。

中國外交部表示，希望有關企業能夠尊重事實，明辨是非，並指新疆產品質量優良，個別企業如果選擇不用，也是他們的損失。

拜登簽法案 全面禁進口新疆商品 京堅決反對：將視形勢發展反應

Intel就涉疆表述聲明「深表歉意」 中國外交部冀企業明辨是非

Intel禁新疆產品被指吃飯砸鍋 王俊凱解除合作關係

責任編輯：林佩怡

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