黑龍江鶴崗稱財力有變 取消招聘基層政府工 當地最出名是白菜價買樓

黑龍江鶴崗市人力資源和社會保障局23日發布通知，因鶴崗市政府實施財政重整計劃，財力情況發生重大變化，決定取消公開招聘政府基層工作人員計劃。當地這一通知令東北的經濟狀況再度進入網民眼球。早前，鶴崗就因房價低而出名。

750呎兩房單位 僅需7萬人幣

綜合內媒報道，去年4月，曾因豐富煤炭資源而聞名全國的東北小城鶴崗，突然因「白菜價」買樓一夜走紅。有網友稱鶴崗一套房賣1.9萬元（人民幣，下同）。帖子一出立即引發熱議，還有外地購房者來到鶴崗直播購房。

內媒記者走在鶴崗街道上看到，路邊電線杆、社區內公告欄上都貼滿一層一層的賣房信息。當地二手房市場良莠不齊，房價差異大，既有每平米五六千元的富人區，也有幾百元的棚改房。棚改房是指棚戶區改造後建設的住房，一般來說，平房密度大、使用年限久、房屋質量差。

影響房價的因素有很多，例如樓層、位置、配套設施等。即便是相鄰的兩個屋苑，房價也有很大差別。例如，當地的湖濱小區每平方米均價1,885元，但其中一套掛牌出售的70平左右的兩居室，總價只要7萬元左右。而緊鄰該小區的新世紀廣場，均價則在2,000元以上。

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同時，鶴崗城區也不乏一些高檔小區，配套設施齊全，小區綠化率高，一套三居室的總價在60萬至80萬元不等，單價已超過6,000元。

報道指出，鶴崗二手房交易每平米均價在2,000元左右，總價在10萬元以下的房源在當地比較普遍，四五萬元以內的房源大規模減少。

據了解，此前備受關注的「白菜價」房源，每平米單價最低僅400元，但這類房源大多為當地棚改安置房，房屋品質較低，一般為毛坯房或簡單裝修。此外，即便是同個棚改安置項目，房價也受樓層、位置等因素影響。低價房源均位於7層或冷山位置，而且目前棚改房無法辦理房產證。

責任編輯：尹航

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