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【內地疫情】西安男子與防疫人員互毆 6人遭行拘（第二版）

社會熱點 12:44 2021/12/25

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西安新冠肺炎疫情形勢嚴峻，全市已進行多輪全民核酸檢測。惟近日網傳影片顯示，一名男子與防疫人員起衝突扭打在一起，之後有多名防疫人員加入圍毆該男子。

*25/12 第二版新增警方通報

事件引發廣泛關注，西安市公安局高新分局昨（24日）通報，23日上午10時許，在徐家莊村村委會院內核酸檢測現場，鄧某某與村工作人員吳某某發生口角後互毆，繼而闕某等四名工作人員參與毆打鄧。

當局對結夥毆打他人的吳某某、闕某分別行政拘留12天並處500元（人民幣，下同）五百元罰款，另3名工作人員行政拘留10天並處500元罰款；對毆打他人的鄧某某行政拘留5日。

據網絡流傳的影片，一名男子在某單位門前與防疫人員發生衝突互毆，期間防疫人員面罩脫落並倒地。另一角度拍攝的影片則顯示，該名男子被多個身穿保護衣的防疫人員按在地上，多人圍著他踢打，頭部被踢踹。

有知情人士透露，該名男子並非前往進行核酸檢測，卻走進警戒線內拍照。他遭防疫人員驅離期間發生衝突，才引發後續互毆事件。

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對此，西安市公安局高新分局發通報稱，經調查，周四（23日）上午10時許，在徐家莊村村委會院內核酸檢測現場，鄧某（男，37歲）與村工作人員吳某（男，52歲）發生口角後互毆，繼而數名工作人員參與毆打鄧某。目前，公安機關已依法受理，案件正在進一步調查中。

「封城」下市民頂著1度低溫 凌晨3點排隊檢測

西安爆發新一輪疫情以來，全市小區、單位實行封閉式管理。為盡快發現和控制傳染源，當地開展大規模核酸檢測，截至周三（22日）中午12時，已完成第二輪核酸檢測1081.9萬人。與此同時，不少市民在網上反映核酸檢測安排混亂。

其中，有微博用戶發文稱，等了一天也未收到通知做檢測，直到晚上10時才被告知小孩可以先做；但有人帶孩子排隊2小時，又突然說沒設備做不成。今日（24日）凌晨3點再有保安敲門通知做檢測，但途中卻通知做不了。該網民直呼，「搞什麼啊！」

【內地疫情】西安現社區傳播 全市小區封閉式管理

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另一網民也指出，在凌晨3時被喊下樓做核酸。當時已經沒幾個人在排隊，還聽見負責人說1號樓有1個人正在趕來、2號樓有個帶孩子的正在下樓，請工作人員再等等。她表示，當下氣溫僅攝氏1度，「大家都不容易啊，辛苦了。」

此外，有網民表示，負責核酸檢測的人員，未有消毒雙手再為下一名市民採樣，擔憂增加感染風險。

責任編輯：易燕丹

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