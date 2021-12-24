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歐盟國家涉立陶宛產品不予清關？中國外交部這樣回應

國情動向 16:47 2021/12/24

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中國與立陶宛關係持續惡化，有歐盟官員表示，中國海關對歐盟國家使用立陶宛零部件的產品，不予清關，有關情況還在增加。

在北京，外交部發言人趙立堅周五（24日）表示，中方一貫按照世貿組織規則行事，個別媒體炒作中方將立陶宛從報關系統中清除、暫停立陶宛自華進口貿易許可、施壓跨國企業不得使用立陶宛生產的部件等，這些消息均不屬實。

指立陶宛對華經貿合作困難 須從自身找原因

趙立堅續稱，若個別產品輸華遇到技術問題，有關企業可通過正常渠道向中方主管部門反映，歐方有關人士應該尊重事實，停止發表不負責任的言論。

他強調，立陶宛所作所為，不僅嚴重破壞中立兩國外交關係的政治基礎，也嚴重破壞雙方開展務實互利合作的氛圍。他聽說中方許多企業已經不再把立陶宛作為值得信賴的合作夥伴，立陶宛對華經貿合作出現困難，必須要從自身去找原因。

中國上月將與立陶宛外交關係降為代辦級，嚴正抗議立陶宛允許設立「駐立陶宛台灣代表處」。雙方貿易緊張關係也升溫。

據中央社報道，歐盟貿易執委杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）接受德國「世界報」（Die Welt）訪問時證實，中國海關不再處理從立陶宛進口的產品，如果其他歐盟國家產品有使用立陶宛產的零組件，中國海關也不處理。他強調，上述情形已非個案，許多歐盟出口的產品被卡在中國港口，數量天天增加。歐盟對正試圖透過政治和外交手段解決，同時如有必要將向世界貿易組織（WTO）提告

路透：中國要求德國大陸集團 停用立陶宛所造零件

立陶宛被除名後據傳重回中國海關系統 貨物通關程序拉長

責任編輯：林佩怡

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