【內地疫情】北京倡就地過節 家庭聚會聚餐不超過10人

北京周五（24日）舉行新冠肺炎疫情防控發布會，會上提倡市民就地過節，宣布若本市出現本土新冠感染者，所在街鄉鎮人員限制出京；為減少人員聚集，提倡家庭聚餐聚會不超過10人。

據北京市政府新聞發言人徐和建表示，北京防控政策作出調整。在減少人員流動方面，提倡市民就地過節，特別是不前往14日內有新增本土感染的縣，非必須不前往陸路邊境口岸所在縣。如本市出現本土感染，為嚴防疫情傳播風險，所在區人員非必要不出京，所在街鄉鎮人員限制出京。

進返京須持48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼。14日內有新增本土感染者所在縣旅居史人員嚴格限制進返京，14日內有陸路邊境口岸所在縣旅居史人員，非必須不進返京。

同時，鼓勵有生產任務的在京單位推行彈性休假；嚴控在京舉辦全國性會議、培訓等活動，有來京人員參加的，主辦單位要加強遠端篩查，人員閉環管理。

嚴控廟會、文藝、促銷等大型活動

此外，加強進出京旅遊管理，「自駕遊」要謹慎選擇目的地，暫不恢復進出京跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務，繼續暫停出入境團隊旅遊及「機票+酒店」業務。有序安排師生離返京工作，組織師生錯峰放假離校、錯峰開學返校，。

在減少人員聚集方面，首都按「非必要不舉辦」原則，嚴控廟會、文藝演出、展銷促銷等大型活動。倡導線上團拜，最大限度壓減線下年會、茶話會、聯歡會等活動場次和規模。提倡「喜事緩辦，喪事簡辦，宴會不辦」，家庭聚餐聚會不超過10人。

北京又堅持按75%限流開放公園、景區、圖書館、博物館、影劇院、美術館、網吧等場所。社區棋牌室繼續暫停開放運營。宗教活動場所採取實名預約、總量控制、入場檢查、分時限流等措施，壓減覲香、祈福等活動。

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責任編輯：林佩怡

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