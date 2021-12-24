人行等印發《成渝共建西部金融中心規劃》 目標2025年初步建成

據中國人民銀行網站，人行聯同國家發改委、財政部等多個部門，周五（24日）發布《成渝共建西部金融中心規劃》，目標到2025年，西部金融中心初步建成，金融開放程度顯著提高，支撐人民幣「走出去」的區域戰略地位更加凸顯，金融服務「一帶一路」建設格局初步形成。

規劃提出，探索建設西部數據資產交易場所；探索成渝（成都、重慶）地區與新加坡、日本之間債券、基金、理財、票據等業務合作；穩步推進人民幣跨境使用等。

四川日報：未來川渝兩地有望落地新的交易所

規劃表示，為將成渝建設成為立足西部、面向東亞和東南亞、南亞，服務共建「一帶一路」國家和地區的西部金融中心等，制定本規劃。以助推成渝地區雙城經濟圈建設成為具有全國影響力的重要經濟中心、科技創新中心等。

探索與星日債券等業務合作

該規劃主要任務分為7方面、共28條。其中，規劃提出引進境內外金融機構，支持內外資金融控股集團、銀行保險機構在成渝地區發展。探索建設西部數據資產交易場所，在健全數據資源產權等基礎制度和標準規範的基礎上，建立大數據產權交易和行業自律機制；探索將現有相關交易場所升級為成渝一體化的知識產權和技術轉讓交易中心。

在深化境內外金融市場互聯互通方面，規劃又提出在中新互聯互通示範項目、中日地方發展合作示範區框架下，研究建立資金互通機制，研究開展與新加坡、日本雙向投融資，逐步擴大至共建「一帶一路」國家和地區。

同時，探索成渝地區與新加坡、日本之間債券、基金、理財、票據等業務合作。支持新加坡、日本等國家符合條件的非金融企業在成渝地區開展股權、債權等融資。支持成渝兩地融資路演平台與新加坡交易所、香港交易所等對接，實現跨境投融資信息互通共享。

此外，打造中國（西部）金融科技發展高地，推動金融科技研究領先發展，開展金融科技領域基礎、共性和關鍵技術研發以及重大應用試點示範，推進人工智能、大數據、雲計算、區塊鍊等金融科技領域研究成果在成渝地區率先落地應用。

規劃並提到，穩步推進人民幣跨境使用，鼓勵成渝地區在與共建「一帶一路」國家和地區的對外貿易合作中，使用人民幣計價結算。又穩妥創新跨境資本流動管理，開展合格境內有限合夥人（QDLP）、合格境外有限合夥人（QFLP）業務試點。

責任編輯：林佩怡

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