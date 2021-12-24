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招商銀行廈門分行行長據報墮樓亡 曾受抑鬱症困擾

社會熱點 18:40 2021/12/24

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綜合內地傳媒報道，招商銀行廈門市分行黨委書記、行長趙啟柱，周五（24日）早上墮樓身亡，終年56歲。傳媒引述招商銀行回應稱，趙啟柱因深受抑鬱症困擾，於24日上午不幸離世，該行表示沉痛哀悼。

據證券時報券中社，趙啟柱24日上午9時左右，被發現墜落在廈門市思明區領事館路18號招商銀行大廈4樓平台，經救護到場確認已經死亡。

報道引述知情人士透露，趙啟柱長期睡眠不好，「很久沒有好好休息了」。有接近趙啟柱的銀行人士，對離世表示可惜，指趙非常和藹，在行內口碑很好，今年招行廈門分行業績也很好。

資料顯示，趙啟柱於1988年清華大學畢業，曾陸續擔任中國銀行海南省分行副行長、招商銀行海口分行行長。招商銀行廈門分行行長等職。2018年初，趙啟柱轉任招商銀行廈門分行黨委書記、行長。截至今年6月末，該分行員工人數逾千人，資產規模約665億元（人民幣，下同）。

另內地《財經天下》周刊報道，據中國銀保監會官網，招行廈門分行近年曾因業務違規遭到監管處罰。 2019年5月，因表內併購貸款、理財資金為房地產開發項目支付土地轉讓價款，或為已繳交地價款項目提供再融資，招商銀行廈門分行被罰80萬元。 同年8月，招商廈門分行吳攀峰因違規推薦銷售未經批准的理財產品，被禁止從事銀行業工作終身。

責任編輯：林佩怡

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