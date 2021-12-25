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【中美角力】秦剛：如果有人發動冷戰 中國不會是輸家

國情動向 11:02 2021/12/25

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中國駐美大使秦剛日前接受美國多間傳媒採訪，表示感到冷戰思維仍在美國作祟，指如果真有人對中國發動冷戰，中國不會是輸家。他又警告，台灣問題是可能使中美陷入衝突的主要潛在因素，如果中美都不想打仗，就要共同反對和遏制「台獨」。

中國駐美大使館網站昨（24日）刊出秦剛20日的受訪內容，他表示美國一些人懷著冷戰思維，把中國當作前蘇聯，但中國不是前蘇聯，美國也不是30年前的美國。

他指，兩國利益緊密相連。美國是中國最大貿易夥伴，中國是美國的第三大貿易夥伴。如果真有人對中國發動冷戰，中國不會是輸家。那些人也不可能贏得冷戰。再強調中國不是前蘇聯，中國共產黨也不是僵化的蘇聯共產黨，而是是成熟的大黨；中國並善於從失敗中學習，從前蘇聯的解體中汲取教訓；中共亦贏得14億人民的衷心擁護。

拜登簽法案 全面禁進口新疆商品 中方警告將有力反制

勿在台灣問題上挑釁 惡性競爭須停止

秦剛提出，預防危機比管控危機更重要，並警告美國，特別是不要在台灣問題上挑釁中國，強調一個中國原則是中美關係的政治基礎，美方必須非常謹慎地對待與台灣之間的接觸，緩和緊張局勢。

他又認同，中美之間的確存在競爭，但競爭不應是「零和博弈」或「你輸我贏」，競爭應該是公平和健康的，雙方都需要遵守公認的國際關係準則，而非由一方定規矩讓另一方遵守。

但他指，當前中美之間的「競爭」並不公平，美國正在以「競爭」為由遏制中國發展，例如很多中國企業被列入各類管制清單，或者在美退市。而美國亦試圖動員盟友聯手將中國排除出現行國際體系，中國企業不僅在美本土被限制，還面臨被排擠出全球產業鏈、供應鍊和科技鏈的風險。這種競爭是惡性競爭，必須停止。

秦剛又提到，中俄都面臨一些不公正的態度和行為，又是鄰國，所以關係密切。對於「戰狼外交」，他指中國外交官面對干涉中國內政、損害中國利益的不友善言行，必須站起來說不，做出回擊，強調不是戰狼，而是與狼共舞。

秦剛：中國對美國非威脅而是機遇利好 籲共同發展

崔天凱談中美關係：不打無準備無把握之仗 不打賭氣仗消耗仗

責任編輯：林佩怡

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