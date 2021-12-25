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華使館向日提嚴正交涉 批日本自民黨變相與台開展官方往來

國情動向 11:34 2021/12/25

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日本執政自民黨與台灣的民進黨，周五（24日）舉行「2+2」會談。中國駐日本使館發言人批評，日本自民黨個別國會議員與台灣民進黨有關人員舉行所謂「外交經濟對話」，實質是變相開展官方往來，嚴重違背國際關係基本準則、中日四個政治文件原則，是對中國主權和內政的蓄意挑釁，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

斥試探觸碰中方紅線 挑釁滋事

發言人表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方堅決反對任何國家同台灣進行任何形式的官方和政治往來」。批評一段時期以來，包括日本在內少數國家同「台獨」勢力加大勾連，屢屢在台灣問題上搞「小動作」，試探觸碰中方紅線，對於當前台海局勢緊張負有不可推卸的責任。

他強調，中方維護國家主權和領土完整的決心堅定不移，任何否定、挑戰一個中國原則的企圖都將以失敗告終。

日本外務省擬設台灣企劃官 應對台海局勢

日媒：美日已擬定共同作戰計畫 應對台海緊急狀況

他又指出，台灣問題事關中方核心利益，事關中日關係政治基礎、兩國間基本信義。處理不當將給中日關係造成破壞性影響。近期日方涉台消極動向密集突出，一些政客不斷挑釁滋事，已對中日關係穩定造成嚴重干擾。中方強烈敦促日方切實遵守中日四個政治文件原則和迄今在台灣問題上所作承諾，停止向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，不得以任何形式干涉中國內政，避免兩國關係受到進一步衝擊和損害。

責任編輯：林佩怡

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