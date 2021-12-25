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【內地疫情】西安增75宗本土病例 專家指疫情拐點未到

社會熱點 12:36 2021/12/25

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內地新冠肺炎疫情持續，昨（24日）日新增87宗本土確診病例，已「封城的」陝西西安市佔75宗。中国工程院院士張伯禮表示，目前西安疫情還未到拐點，仍需嚴防死守；又指這次出現隱匿性傳播，主要是基層疫情防控大意。

據國家衛健委通報，昨日新增140宗確診病例，輸入53宗，本土87宗。當中陝西有78宗本土個案，分別布西安市75宗、延安市2宗、咸陽市1宗。另廣西防城港市5宗、雲南昆明市4宗。

至此，12月9日本輪疫情以來，陝西累計報告本土確診病例342宗，西安市達330。西安今日中午將啟動第四輪核酸檢測。

「健康時報」引述張伯禮表示，西安目前還沒有到達疫情拐點，還需要嚴防死守，「一般來說，疫情需要一個周期或一個半周期才能判斷何時能出現拐點，大約20天才能看出分曉」，但他肯定疫情能夠阻斷。

對於這次西安出現「隱匿性傳播」，張伯禮表示，還是基層疫情防控大意了，指本輪西安疫情的主要傳播者為12月15日的病例2號，因一直沒有症狀，所以發現較遲，但是其活動範圍較大導致多人感染。據不完全統計，該確診者關聯病例超過50宗。

457萬人今起考研 多地考場升級防疫措施

今日（25日）起，2022年全國碩士研究生招生考試將舉行，本次考試報考人數達到457萬，創歷史新高。其中西安市參加考試的考生約13.5萬人。多地出台措施，確保考生應考盡考。

另外，廣西防城港市昨亦新增5宗本土確診病例，當日4宗本土無症狀感染亦全在防城港市。為加強嚴防境外疫情輸入，進一步加強沿海沿邊村鎮管控，防城港市決定實行最嚴格管邊控海措施，加強海域管控「十個嚴禁」、陸地邊境管控「十個嚴禁」，對於違反者，採取「十個一律」懲戒措施，包括停止發放補貼（助）、列入失信人員、停止辦理電子通信業務等。

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責任編輯：林佩怡

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