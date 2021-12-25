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過聖誕節就不愛國？ 內媒：不能情緒化、上綱上線

社會熱點 13:51 2021/12/25

分享：

今日（25日）是聖誕節，內地過「洋節」爭議再起。內地《成都日報》「錦觀新聞」報道，近日「#長津湖 聖誕節#」衝上熱搜，網友熱議「長津之後再無聖誕」，亦有人質疑「過聖誕節就不愛國？」該媒體評論認為，過聖誕節是正常的文化交流活動，不能上綱上線，強調愛國不能情緒化。

據「錦觀新聞」指出，網友們熱議「長津之後再無聖誕」、「我們的平安是中國軍人守護來的，而不是聖誕節」，以及「西洋節日是一種諷刺」。另一邊廂，有網友提出質疑，難道過聖誕節就不愛國了嗎？

聖誕節臨近 廣西一地發通知禁師生過「洋節」

允許正常文化交流

文章評論認為，過聖誕節是正常的文化交流活動，不能上綱上線為意識形態滲透、更不能粗暴地定義為「不愛國」。

評論稱，改革開放以來，中國開放的大門越開越大，西方文化和各種節日進入國內，並為人民群眾所接受。鑑於文化本身的多樣性和開放性，文化交流是自然象，且此類活動多在「紅線」範圍內舉行。

最後，評論指出，作為普通網友應該銘記歷史、勿忘國恥，愛國不能情緒化，參加正常的文化活動是允許的。而是否愛國的判斷標準也是全方位、多重性的，是否過聖誕節更絕不是判斷的唯一標準。

內地網民反應：

不反對也不支持，不管別人過不過，反正我自己討厭聖誕節。

中國那麼多節日，希望氣氛也搞起來。

聖誕節是帶有濃厚宗教色彩的節日，個人可以過，但是校園內絕不應該提倡、誘導過聖誕節，讓宗教和帶有宗教色彩的節日遠離中國兒童。

我們要文化自信，但強大自信不是一味排斥抵制。牢記歷史，砥礪前行！

我覺得聖誕節就是這幾年消費水平提高的產物和噱頭，和信仰、文化關係不大。

聖誕訂單難做 內地中小企抱怨「不賺錢」

清朝人如何稱呼聖誕節　聽了這四字別崩潰

責任編輯：林佩怡

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